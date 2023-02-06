頭份永貞宮元宵節擲筊比賽 一歲多男童擲7聖杯奪頭獎

苗栗縣客庄最大媽祖廟頭份永貞宮歡慶元宵系列活動，昨最後一天重頭戲的擲筊比賽，吸引不少民眾參加，拚手氣贏大獎，結果由一名1歲多的莊姓男童，連擲7聖筊，獲得價值數萬元的摩托車1輛。

永貞宮主委張淑芬說，媽祖喜歡小孩子，幾乎都是小孩子晉級第二輪，連續最多的是七個聖筊，是由莊姓夫妻帶著一歲多的兒子來參賽博得好成績，夫妻相信是兒子擲筊帶來的好運。

頭份市永貞宮又稱田寮媽祖廟，主祀天上聖母，地方宗教信仰中心，香火鼎盛；廟方舉辦擲筊比賽新春盛事，樂捐香油錢300元即可參加，而廟方提供的獎品有機車、iPhone14、iPad等，雖然昨午比賽日下起雨，但仍吸引大批民眾共襄盛舉。

只是最後結果讓人跌破眼鏡，奪得頭獎的竟是一名1歲多的男童；小男童在父母陪伴下，一連擲筊7聖杯，斬獲頭獎摩托車1輛，讓其他參賽者望塵莫及。