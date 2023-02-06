苗栗竹森太陽光電廠許可開發 台灣石虎協會批輸光慘局

苗栗縣銅鑼鄉竹森太陽光電廠案，生態環保爭議多時，縣府最近許可開發，台灣石虎保育協會認為是「環境輸、政府輸、地方輸、綠能發展輸」的輸光慘局，竹森社區發展協會則歡迎，要求兼顧開發與環境。

銅鑼鄉竹森太陽光電廠基地在竹森段15筆山坡地保育區農牧、水利用地，面積8.32餘公頃，現況雜木林、竹林及荒地，開發計畫經苗栗縣非都市土地使用分區及使用地變更審查作業專責審議小組審決通過，縣府最近許可開發，表示審查是合議制，尊重委員專業意見。

竹森太陽光電廠案引發爭議，台灣石虎保育協會等團體數次表達訴求，認為開發案在石虎活動範圍，砍樹開發綠電，將是「環境輸、政府輸、地方輸、綠能發展輸」的輸光慘局。

台灣石虎保育協會理事長劉威廷指出，協會參與監督竹森太陽光電廠案近1年半，結果雖然不意外，但也遺憾難過，協會持續監督，期待扭轉金錢至上、開發主義掛帥的現況，為石虎與其他野生動物及環境，留下一條活路。

竹森社區發協會理事長鍾兆良表示，社區2016年起監測，竹森西邊山坡地記錄到石虎活動，但東邊的太陽光電廠周邊沒有，且地形被鐵路、高速公路及河流切割，難以發展，光電專區兼顧環境，也是協會所期待。

業者則強調開發案遵循迴避高敏感區、縮小工程面積、減輕生態衝擊與擾動，及生態補償原則，保留大面積綠地，降低棲地破碎化，並規畫生態防護圍網，滯洪池周邊環境復育，原木保留與移植計畫等生態友善措施。此外，採人工除草，太陽能板下方保留一定高度灌叢，供動物棲息、庇護，建立與生態綠地串聯的廊道，並保持暢通性。