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竹北市民眾活動中心綜合大樓復工 要拚今年5月完工

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北市民眾活動中心綜合大樓新建工程進度已超過9成，市公所希望復工後能在今年5月完工啓用。記者巫鴻瑋／攝影
竹北市民眾活動中心綜合大樓新建工程進度已超過9成，市公所希望復工後能在今年5月完工啓用。記者巫鴻瑋／攝影

竹北市民眾活動中心綜合大樓早在2020年動工，原定去年8月完工，卻因工程變更設計導致施工延宕、甚至停工，為了讓已完成主體結構的建築盡早投入使用，市長鄭朝方今現勘宣布復工，要拚今年5月完工，除1、2樓為圖書館，頂樓還有羽球場。

據了解，工程在2020年10月30日動工後，因受到疫情及施工需要影響，施工廠商曾在2021年辦理變更設計，後又在去年因廠商對原設計所需工程材料與公所間認知有爭議，要求再次變更設計，但雙方協商無果，使得工程被迫停工。

鄭朝方表示，民眾活動中心綜合大樓過去因變更設計項目差異大，導致工程延宕近半年，但市民的權益不能隨著時間流逝，因此今天上午帶領公所工務課等相關單位到場現勘，並持續與廠商溝通協調，農曆春節後正式復工。

今天上午鄭朝方率市公所團隊逐層會勘檢視，不過仍發現目前仍有部分施工及設計待改進，預計未來將再投入5千萬元、透過室內裝修工程，針對相關設計不足加強補救。

竹北市民眾活動中心綜合大樓設計為地下1層、地上7層建築，規畫 1、2樓為圖書館，3、4樓市民代表會，5樓市公所調解室及行政使用，6樓竹義里集會所，7樓羽球場，樓地板面積約2248坪，由竹北市公所斥資2.18億元興建。

市公所表示，竹北市舊有民眾活動中心1972年完工啟用，因建築結構老舊、耐震能力評估不良，且逾使用年限，2層樓建築不敷竹北市近21萬人口使用，因此公所在原址拆除重建為綜合大樓，最快今年5月完工。

鄭朝方

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