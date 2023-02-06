快訊

帶球嫁醫師卻公主夢碎！她怒列鐵公雞3極省行為 男方回應了

台灣成駭客天堂！5個月4起資安事件問題在哪？

義務役來了 志願役招募未達標要罰 新訓恐不敢操太凶？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偽出國賞櫻！竹市三大追櫻勝地與清大粉紅一片

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
國立清華大學台積館前的百株櫻花林率先爆發，粉紅一片美不勝收。圖／清大提供
國立清華大學台積館前的百株櫻花林率先爆發，粉紅一片美不勝收。圖／清大提供

春雨過後氣溫回暖，櫻花爭相綻放，國立清華大學台積館前的百株櫻花林率先爆發，粉紅一片美不勝收；新竹市府今也整理竹市三大賞櫻勝地，包括新竹公園、頭前溪左岸、汀埔圳，除了汀埔圳要到三月份才會陸續開花，其餘地點花開已達六至八成，這一至兩周是最佳賞櫻時段，民眾不用舟車勞頓，在市區就宛如置身日本賞櫻。

清大指出，清大不只有梅花可欣賞，校內台積館前的大草坪因土地肥沃、排水良好，13年前種下近170棵山櫻花，經過細心呵護，近幾年花況都很不錯，民眾可從學校寶山路旁的南大門進來，即可見櫻花，呼籲民眾依規定停車、賞花不傷花，一起感受粉色浪漫。

市府指出，竹市104平方公里面積裡有三大賞櫻處，櫻花面積最大、樹齡最高的就是「新竹公園」，早在2003年台、日民間協會交流，由日本人捐贈數棵櫻花樹後，「櫻花爺爺」楊根棟、退休里長楊建榮等志工接棒，出錢出力嫁接出來許多品種，他們更細心照顧，才打造出櫻花林，花期從2月持續到4月，品種為寒櫻及河津櫻，目前花況開約六至七成，本周六將會舉辦賞櫻活動。

堪稱「正港人」才知道櫻花私房景點，隱身於竹市頭前溪及溪洲橋中間的左岸自行車道，「左岸櫻花大道」嬌小河津櫻綻放超過100公尺，品種為河津櫻、山櫻，目前花況開約八成左右，民眾可從中華路左轉中華路一段2巷後，沿著滑輪公園往前行，就能看見粉紅河津櫻花林。

左岸櫻花大道由退休里長楊建榮一手打造，他說，18年前日本賞櫻潮剛起，他開始種植櫻花增加自行車道亮點，便以多年花草經驗播種、育苗，沿著車道種植超過300棵櫻花，熱心舉動也促使里內5名志工一起參與，還有民眾主動捐贈肥料等。

市府表示，有櫻花小徑之譽的竹市汀甫圳，短短百來公尺的小巷子種植超過60棵的富士櫻、墨染櫻、山櫻等品種，形成桃紅、粉紅的漸層花林，民眾賞櫻時也能了解汀甫圳曾是重要灌溉水源之一歷史，不過該處以富士櫻為多數，該品種花期較晚，目前汀甫圳櫻花小徑僅有花苞，預計3月中旬才進入花季。

新竹市104平方公里面積裡有三大賞櫻處，櫻花面積最大、樹齡最高的就是「新竹公園」，花期從2月持續到4月。記者王駿杰／攝影
新竹市104平方公里面積裡有三大賞櫻處，櫻花面積最大、樹齡最高的就是「新竹公園」，花期從2月持續到4月。記者王駿杰／攝影
堪稱「正港人」才知道櫻花私房景點，隱身於竹市頭前溪及溪洲橋中間的左岸自行車道，「左岸櫻花大道」嬌小河津櫻綻放超過100公尺，品種為河津櫻、山櫻，目前花況開約八成左右。記者王駿杰／攝影
堪稱「正港人」才知道櫻花私房景點，隱身於竹市頭前溪及溪洲橋中間的左岸自行車道，「左岸櫻花大道」嬌小河津櫻綻放超過100公尺，品種為河津櫻、山櫻，目前花況開約八成左右。記者王駿杰／攝影
堪稱「正港人」才知道櫻花私房景點，隱身於竹市頭前溪及溪洲橋中間的左岸自行車道，「左岸櫻花大道」嬌小河津櫻綻放超過100公尺，品種為河津櫻、山櫻，目前花況開約八成左右。記者王駿杰／攝影
堪稱「正港人」才知道櫻花私房景點，隱身於竹市頭前溪及溪洲橋中間的左岸自行車道，「左岸櫻花大道」嬌小河津櫻綻放超過100公尺，品種為河津櫻、山櫻，目前花況開約八成左右。記者王駿杰／攝影
清大不只有梅花可欣賞，校內台積館前的大草坪因土地肥沃、排水良好，13年前種下近170棵山櫻花，經過細心呵護，近幾年花況都很不錯。記者巫鴻瑋／攝影
清大不只有梅花可欣賞，校內台積館前的大草坪因土地肥沃、排水良好，13年前種下近170棵山櫻花，經過細心呵護，近幾年花況都很不錯。記者巫鴻瑋／攝影
新竹市104平方公里面積裡有三大賞櫻處，櫻花面積最大、樹齡最高的就是「新竹公園」，花期從2月持續到4月。記者王駿杰／攝影
新竹市104平方公里面積裡有三大賞櫻處，櫻花面積最大、樹齡最高的就是「新竹公園」，花期從2月持續到4月。記者王駿杰／攝影

櫻花 賞櫻 河津櫻

延伸閱讀

櫻花、雲海同框 苗栗獅潭協雲宮最是美麗

后里火車頭社區協會辦元宵活動 賞櫻、採果、吃好料

影／日月潭櫻花季浪漫登場 九族5000棵櫻花盛開

超清幽賞櫻美景！ 苗栗「協雲宮、蓮台山」2大寺廟賞櫻秘境，一次雙解鎖

相關新聞

苗栗93棵黑板樹 麻雀噪音擾民 公總移除

台6線苗栗縣公館鄉玉谷村路段分隔島93棵黑板樹，棲息的麻雀每天清晨、傍晚噪音轟炸，加上排泄物的汙染，居民長期苦不堪言，公...

偽出國賞櫻！竹市三大追櫻勝地與清大粉紅一片

春雨過後氣溫回暖，櫻花爭相綻放，國立清華大學台積館前的百株櫻花林率先爆發，粉紅一片美不勝收；新竹市府今也整理竹市三大賞櫻...

竹北市民眾活動中心綜合大樓復工 要拚今年5月完工

竹北市民眾活動中心綜合大樓早在2020年動工，原定去年8月完工，卻因工程變更設計導致施工延宕、甚至停工，為了讓已完成主體...

化過年紅包為大愛 新竹市清潔隊7年來捐出逾32萬元

新竹市環保局今年過年又收到上百個紅包，總金額超過7萬元，都是來自民眾在農曆春節期間希望慰勞清潔隊員整年辛勞，而在歲末寒冬...

虎頭山步道、中庄吊橋 年後滿地髒亂

國人習慣年節走春，但公德心仍有加強空間。「桃園後花園」虎頭山公園步道近日被發現滿地髒亂，引發熱議，大溪區新景點中庄吊橋的...

竹縣推原民多元產業 獲前瞻補助

新竹縣政府今年提出優化原住民族通路經營平台計畫及部落產業升級計畫，爭取前瞻基礎建設預算，推動原住民族多元產業2.0，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。