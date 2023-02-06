偽出國賞櫻！竹市三大追櫻勝地與清大粉紅一片

春雨過後氣溫回暖，櫻花爭相綻放，國立清華大學台積館前的百株櫻花林率先爆發，粉紅一片美不勝收；新竹市府今也整理竹市三大賞櫻勝地，包括新竹公園、頭前溪左岸、汀埔圳，除了汀埔圳要到三月份才會陸續開花，其餘地點花開已達六至八成，這一至兩周是最佳賞櫻時段，民眾不用舟車勞頓，在市區就宛如置身日本賞櫻。

清大指出，清大不只有梅花可欣賞，校內台積館前的大草坪因土地肥沃、排水良好，13年前種下近170棵山櫻花，經過細心呵護，近幾年花況都很不錯，民眾可從學校寶山路旁的南大門進來，即可見櫻花，呼籲民眾依規定停車、賞花不傷花，一起感受粉色浪漫。

市府指出，竹市104平方公里面積裡有三大賞櫻處，櫻花面積最大、樹齡最高的就是「新竹公園」，早在2003年台、日民間協會交流，由日本人捐贈數棵櫻花樹後，「櫻花爺爺」楊根棟、退休里長楊建榮等志工接棒，出錢出力嫁接出來許多品種，他們更細心照顧，才打造出櫻花林，花期從2月持續到4月，品種為寒櫻及河津櫻，目前花況開約六至七成，本周六將會舉辦賞櫻活動。

堪稱「正港人」才知道櫻花私房景點，隱身於竹市頭前溪及溪洲橋中間的左岸自行車道，「左岸櫻花大道」嬌小河津櫻綻放超過100公尺，品種為河津櫻、山櫻，目前花況開約八成左右，民眾可從中華路左轉中華路一段2巷後，沿著滑輪公園往前行，就能看見粉紅河津櫻花林。

左岸櫻花大道由退休里長楊建榮一手打造，他說，18年前日本賞櫻潮剛起，他開始種植櫻花增加自行車道亮點，便以多年花草經驗播種、育苗，沿著車道種植超過300棵櫻花，熱心舉動也促使里內5名志工一起參與，還有民眾主動捐贈肥料等。