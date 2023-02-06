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化過年紅包為大愛 新竹市清潔隊7年來捐出逾32萬元
新竹市環保局今年過年又收到上百個紅包，總金額超過7萬元，都是來自民眾在農曆春節期間希望慰勞清潔隊員整年辛勞，而在歲末寒冬堅持塞給隊員們，不過清潔隊員們為了讓民眾的愛心能發揮最大效益，依循往例轉贈，7年來已捐出超過32萬元，幫助更多需要的家庭。
市長高虹安表示，為落實清廉施政理念，年節前就請環保局加強宣導，呼籲清潔隊員恪遵公務員廉政倫理規範，拒收餽贈，但因年節垃圾大增，隊員忙收垃圾，無法當場退還的紅包，皆已全數由清潔隊依規定交由政風室，統一辦理拒收餽贈登錄。
新竹市環保局統計今年共收到紅包282個、金額7萬6021元，依循往例全數轉贈「新竹市社會救助金專戶」，並統計從2017年至今，總共已收到1787個紅包、總金額達32萬2345元。
新竹市環保局長江盛任表示，長年以來一再宣導清潔隊員「只收垃圾不收紅包」，但過年期間仍有不少熱情民眾為表謝意，塞了紅包就迅速離開，讓忙於清運的清潔隊員無法馬上退還。
新竹市環保局表達感謝民眾的熱心，不過也指出，收取家戶垃圾本來就是清潔隊員分內工作，請民眾應摒棄贈送紅包、禮物的習慣，而且民眾贈送紅包給清潔隊員也恐衍生不違背職務行賄罪的疑慮，更希望民眾落實垃圾分類工作及全民綠生活，共同維護市容整潔，同時打造清廉永續宜居的新竹市。
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