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桃園燈會慶元宵主燈秀吸睛 市府：開幕5天逾21萬人潮

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園燈會「FUTU未來兔」巨型機器人主燈表演，吸引最多遊客欣賞讚美。記者曾增勳／攝影
桃園燈會「FUTU未來兔」巨型機器人主燈表演，吸引最多遊客欣賞讚美。記者曾增勳／攝影

2023桃園燈會「FUTU未來兔」巨型機器人主燈、風箏夜空劇場今天細雨綿綿，仍有不少親子欣賞，「富岡瘋馬戲」快閃展現空中芭蕾、踩高蹺精彩雜技表演，慶元宵踩街帶來遊客參與，市府觀旅局今晚表示，今天元宵夜舉辦手作客家米食「牛汶水」體驗，帶來親子第2波高潮，估計今天逾3 萬人賞燈。

2023桃園燈會今天進入第5 天，富兔主燈「FUTU未來兔」巨型機器人及風箏夜空劇場，吸引最多人潮欣賞，今晚細雨下，不少年輕父母帶著幼兒賞燈，觀旅局統計，連同今天賞燈人潮，燈會開幕至今晚，賞燈民眾超過21萬人次。張姓夫妻帶幼女看燈會及表演，他說，今天未來兔主燈具科技特色好看。

觀旅局表示，今天下午在富岡小鎮燈會場區舉辦楊梅慶元宵踩街活動，吸引上千人漫步富岡街頭，立委黃世杰 和市議員多人一起歡喜踩街，踩街競賽隊伍熱情不減，「富岡瘋馬戲」快閃，空中芭蕾、踩高蹺及外國雜技表演精彩，猜燈謎、街頭藝人表演吸睛，趁元宵節辦理客家米食「牛汶水」DIY體驗，吸引親子100多人現場體驗，感受元宵節喜慶氛圍，帶來燈會活動第二波高潮。

桃園燈會「富岡瘋馬戲」快閃展現空中芭蕾、踩高蹺精彩雜技表演，吸引遊客觀看。圖／觀旅局提供
桃園燈會「富岡瘋馬戲」快閃展現空中芭蕾、踩高蹺精彩雜技表演，吸引遊客觀看。圖／觀旅局提供
桃園燈會慶祝元宵節猜燈謎及街頭藝人表演精彩，親子客家米食「牛汶水」DIY體驗帶動高潮。圖／觀旅局提供
桃園燈會慶祝元宵節猜燈謎及街頭藝人表演精彩，親子客家米食「牛汶水」DIY體驗帶動高潮。圖／觀旅局提供
桃園燈會慶祝元宵節猜燈謎及街頭藝人表演精彩，親子客家米食「牛汶水」DIY體驗帶動高潮。圖／觀旅局提供
桃園燈會慶祝元宵節猜燈謎及街頭藝人表演精彩，親子客家米食「牛汶水」DIY體驗帶動高潮。圖／觀旅局提供

元宵節 燈會 桃園

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