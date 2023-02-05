龍潭迎古董千人踩街超吸睛 張善政：文化味道加倍保留

桃園市長張善政繼昨天出席龍潭區龍元宮2023接財神遶境，今天下午主持龍潭迎古董嘉年華開鑼及帶領逗趣裝扮千人踩街傳承，展現元宵節年味濃，張善政表示，龍潭迎古董接財神傳統活動很有味道要加倍維持，桃園很多地方不同文化特色，市政府都要費心保留彰顯。

龍潭這項「龍潭迎古董接財神」傳統，疫情停辦兩年後，今年恢復辦理，張善政以龍潭人重視文化活動出席，繼昨天龍元宮接財神扶轎帶領隊伍繞境後，今天再度到主持龍潭迎古董嘉年華會，有龍潭25支社團隊伍參加，張善政與立委呂玉玲和議員共同敲鑼登場，並帶領隊伍走上街頭，展開千人踩街傳承，沿途與民眾互道新年快樂，長長踩街隊伍散發濃濃年味。

龍潭迎古董嘉年華千人踩街隊伍熱鬧，各隊伍裝扮各有逗趣表演特色和道具出籠，自龍潭運動公園槌球場出發遊街，由佳安森巴鼓隊擔任前導隊伍，各支隊伍在街頭表演逗趣，張善政帶領各迎古董隊伍遊街，與民眾、隊伍合影互動，帶動過年歡樂喜慶氣氛。龍潭區公所說，「迎古董」「接財神」可追溯日據昭和時期，當時龍潭上、下街在元宵節期間重要活動，成為龍潭有趣的庶民文化傳承百年。

張善政表示，龍潭過年到元宵是桃園非常有文化特色地方，兩天來元宵迎古董、接財神活動已經很多年，已是龍潭鄉親非常重要的過年習慣和精神支柱，兩個活動不一樣，各個有味道，透露龍潭鄉親注重傳統，透過活動把龍潭文化彰顯出來，過年祈福、發財代代相傳至今，特有的傳統要持續更加倍維持下去。他昨、今兩天來參加