竹北燈會2天超10萬人次賞燈 限量提燈剩3晚免費領

竹北元宵燈會3日晚間在「Q版太空兔」主燈360度旋轉秀中登場，活動第一天就吸引3萬人，昨晚元宵晚會伴著超人氣男團原子少年U：NUS助陣，更是湧入7萬人次，市長鄭朝方表示燈會展至12日，今晚到7日晚還有限量提燈可以領，邀請民眾一起到竹北文化公園賞燈。

鄭朝方表示，為了符合竹北年輕城市意象，公所團隊精心籌畫，燈會活動期間辦理4大活動趴，昨有「親子互動趴」好玩猜燈謎、欣賞魔術氣球秀、世界冠軍扯鈴秀、震撼立方體雜技秀，今天則安排「民歌演唱趴」，邀請到民歌天王天后級的王瑞瑜、大百合等人氣卡司來演唱。

昨晚元宵晚會上最大咖，邀請到由原子少年選秀節目出身的超級男團U：NUS，一口氣演唱3首膾炙歌曲，包含最新單曲「U & US」，以及選秀時期的熱門曲目「YOLO」、「KING」，有粉絲凌晨2點就來排隊等候。

竹北燈會將展至12日，鄭朝方指出，下周末還有「竹北特色社團趴」，邀請竹北在地特色社團進行舞蹈、音樂等才藝大賽，也有為年輕人規畫的「搖滾音樂趴」，希望讓民眾感受不一樣的竹北，適合長輩、青年、親子等全齡族群，讓各個年齡層一起來同樂。

竹北市公所推出的3款兔年限量小提燈最後3天發放，今天到7日晚間6點在文化公園現場發放，發放前1小時開放排隊，款式隨機，送完為止。