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新竹往機場國道路線疫情慘虧3千萬 業者曝暫不增班原因

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
日豪客運經營「新竹－桃園國際機場」1250路線因載客量仍在個位數，目前仍處於減班狀態。圖／業者提供
日豪客運經營「新竹－桃園國際機場」1250路線因載客量仍在個位數，目前仍處於減班狀態。圖／業者提供

日豪客運經營新竹市直達桃園國際機場的1250國道路線3年前上路，沒多久就碰上新冠肺炎衝擊被迫減班，每天只剩來回4班次。去年底國門終於重啟，但該路線仍維持減班模式，讓不少新竹旅客失望、頻頻「敲碗」。業者透露路線3年慘虧3千萬元，目前每班載客量也只從1人增至3人，將持續觀察運量、蒐集民意，滾動檢討增班可能。

新竹市過去長期沒有直達機場的國道路線，市民若要出國旅遊、園區從業人員出差，大眾運輸部分只能透過台鐵、高鐵或客運多段轉乘，拉行李奔波不便。前市府努力向交通部爭取，2019年催生「新竹－桃園國際機場」國道路線，2020年2月正式上路。

「新竹－桃園國際機場」路線由日豪客運營運，主打「24小時不打烊、更省錢、無障礙」3大特色，單趟票價150元、車程40分鐘。原本為24小時營運，每小時都從新竹發車開往機場，但路線才開通沒多久就碰上疫情攪局，大幅減班，1天只剩來回4班次。

日豪客運近期發出1250路線的2月營運班次，依舊維持減班狀態，新竹轉運站發車早上7點、下午4點各1班；桃園國際機場發車早上9點、下午6點各1班。不少民眾都相當失望，認為國門已經重啟，班次實在少的可憐，目前班次不符需求「想搭也搭不到」。

李姓市民說，在疫情爆發前曾搭過1250線，從新竹市就能直達桃園機場很方便，但前陣子出國一查才發現該路線還沒恢復每小時發車，只好改叫機場接駁，雖有多人攤平費用，但來回車錢還是花了800元，比搭國道客運硬是多了500元。

日豪客運總經理林近越說，疫情爆發前平均每班車可坐15人，無奈「運氣不好」，還在養路線就碰上長達3年疫情，只好減班因應減少虧損。去年底國門雖重啟，但觀察數據每班載客量仍是個位數，「從1個客人增加到2到3個客人」，希望民眾多以行動支持。

林近越坦言「發車時刻打不到點」可能是因素，因目前維持的4班次以服務機場通勤旅客為主，之後將持續觀察運量、收集客戶需求等，將滾動式檢討班次並向公路總局提報；但也坦言司機員不好找，將同步評估人力、成本等因素，來逐步恢復既有班次。

交通部公路總局台北區監理所運輸管理科長林守信說，客運業者需要每月向公路總局提出減班計畫，確實該路線營運報表不理想，每班車平均只有3點多人搭乘，推估雖然國境開放，民眾仍對搭乘大眾運輸有疑慮或搭車習慣改變，導致載客量尚無起色。

林守信說，針對往返機場的國道客運路線，監理單位與機場公司都有要求業者應觀察出入境人數做班次調整，也建議業者調查民意需求，試著增班逐步迎回旅客搭乘。

日豪客運經營「新竹－桃園國際機場」1250路線因載客量仍在個位數，目前仍處於減班狀態。圖／業者提供
日豪客運經營「新竹－桃園國際機場」1250路線因載客量仍在個位數，目前仍處於減班狀態。圖／業者提供

桃園機場 新竹 國道客運

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