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新竹都城隍廟花燈藝術展今開跑 122盞特色花燈亮相

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹都城隍廟年度盛事「福兔迎春 慶元宵」花燈藝術展夜今天登場。圖／竹市府提供
新竹都城隍廟年度盛事「福兔迎春 慶元宵」花燈藝術展夜今天登場。圖／竹市府提供

今天是元宵節，新竹都城隍廟年度盛事「福兔迎春 慶元宵」花燈藝術展夜隨之登場，今天下午1點半啟燈儀式開跑，替為期一個月賞花燈活動揭開序幕。廟內展出122盞特色花燈，不少參賽隊伍還巧思融入科技元素，能以手機平板來控制燈籠，格外吸睛。

新竹都城隍廟元宵花燈癸卯年賽花燈暨福兔迎春慶元宵燈會活動今天登場，由都城隍廟管理人鄭來聖、總幹事鄭耕亞與新竹市副市長蔡麗清等人主持啟燈儀式，議長許修睿、立委鄭正鈐與邱顯智與多名議員都參與啟燈儀式，見證活動起跑。

總幹事鄭耕亞表示，元宵花燈歷史悠久，日據時代曾受到打壓，有些許中斷。但為了提振傳統地方文化活動，1932年由當時的管理人鄭肇基提議於每年農曆正月十五日到二月初二舉行迎花燈活動，熱鬧市街增添新年與元宵氣氛，凡連得3年優勝作品者，可獲廟方頒發可永久保留的光緒皇帝親賜的「金門保障」金牌復刻牌匾1面留念。

新竹都城隍廟賽花燈活動吸引有多所學校共襄盛舉，今年適逢「兔」年，城隍廟現場有許多以兔為主題創作的花燈，還有以回收飲料盒打造而成的花燈。今年一共有122盞花燈參展，展期至3月8日；花燈作品分別在廟內的公爺殿、夫人殿、彌勒佛殿、明正樓二樓及法蓮寺等會場展出。

都城隍廟也在廟內貼出100道燈謎題目，將於今天晚上7點在廟埕舉行猜燈謎暨摸彩抽獎活動，有機會抽到腳踏車、電火鍋、熱水壺等獎品。

市府民政處指出，新竹都城隍廟致力推展傳統民俗藝術不遺餘力，今天起舉行「福兔迎春 慶元宵」花燈藝術展，替新竹市增添不少年味，邀請民眾來都城隍廟參拜都城隍爺、吃廟口小吃、賞花燈，感受深具意義的歷史文化。

新竹都城隍廟年度盛事「福兔迎春 慶元宵」花燈藝術展夜今天登場，花燈造型設計有巧思。圖／廟方提供
新竹都城隍廟年度盛事「福兔迎春 慶元宵」花燈藝術展夜今天登場，花燈造型設計有巧思。圖／廟方提供
新竹都城隍廟年度盛事「福兔迎春 慶元宵」花燈藝術展夜今天登場，晚上有猜燈謎活動。圖／竹市府提供
新竹都城隍廟年度盛事「福兔迎春 慶元宵」花燈藝術展夜今天登場，晚上有猜燈謎活動。圖／竹市府提供
竹市副市長蔡麗清（中）至新竹都城隍廟祈福市運昌隆。圖／竹市府提供
竹市副市長蔡麗清（中）至新竹都城隍廟祈福市運昌隆。圖／竹市府提供
新竹市副市長蔡麗清與廟方一起主持「福兔迎春」點燈儀式。圖／竹市府提供
新竹市副市長蔡麗清與廟方一起主持「福兔迎春」點燈儀式。圖／竹市府提供
新竹都城隍廟年度盛事「福兔迎春 慶元宵」花燈藝術展夜今天登場，花燈造型設計有巧思。圖／廟方提供
新竹都城隍廟年度盛事「福兔迎春 慶元宵」花燈藝術展夜今天登場，花燈造型設計有巧思。圖／廟方提供

花燈 城隍廟 元宵節

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