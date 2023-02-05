高虹安過年發小紅包反被熱心民眾塞紅包 結局很暖心

新竹市長高虹安上任後第一個農曆過年在新竹市走春拜廟並發放春節小紅包給市民，昨天臉書發文分享說，有位陳大哥硬塞紅包給市府同仁就離去，後來決定將紅包錢捐給新竹市愛恆啟能中心「把愛傳出去」，昨天收到中心慢飛兒回信致謝，有感善意循環相當溫暖。

高虹安在臉書貼文表示，昨天收到一張從愛恆啟能中心寄來的卡片，祝福市府同仁們「新年快樂、平安吉祥」，雖然是小小的卡片，卻感受到大大的溫暖。

高虹安透露會收到這張卡片是因為春節過年時，自己走訪新竹市各大宮廟，祈福新竹市政推動順利，也發放春節小紅包給民眾，祝福新的一年大家平安健康。

高虹安說，走春期間很多民眾相當熱情，送可樂、奶茶、巧克力、小點心、還有護身符，「天氣雖冷，但內心感到很溫暖」；其中有名熱心的陳大哥，表達支持並遞上紅包給她，當下雖然婉拒，但陳大哥又遞給了另名市府同仁，同仁剛說完公務人員不適合收受紅包的時候，陳大哥就已很神速地消失於人海中。

高表示，市府同仁將紅包交回市府單位後，經過內部討論，決定捐給位於新竹市的愛恆啟能中心，幫助許多慢飛兒，把愛心傳出去，給真正需要的人。

「希望可愛的陳大哥，也可以看到來自慢飛兒的新年祝福」，高虹安也透過臉書向陳大哥表達謝意，謝謝對她支持，促成了年節期間如此良善而正向的循環，也希望市民多分享身邊溫暖的故事。