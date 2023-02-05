苗栗頭份市永貞宮為士子開中門 鍾東錦喊話歡迎回鄉服務

苗栗縣頭份市永貞宮今天舉辦開中門活動，8名博士、7名高考及格士子披紅掛綵，循古禮開中門祭祀文昌帝君，縣長鍾東錦特別強調，歡迎他們回鄉服務、光宗耀祖。

頭份市永貞宮今天辦理第17屆開中門活動，光宗耀祖並鼓勵見賢思齊，奮發向學，出人頭地，共有15名士子參加，包括8名博士謝合諶、吳栢兆、黃琇苓、馬毓君、盧盈智、梁鎮菊、黃琪棻、陳佳琳；7名高考及格賴佩琪、鍾鈺雲、鍾嘉蓁、張雅彥、徐訢慈、林祐平、蕭欽賢。

鍾東錦、永貞宮管理委員會主委、苗栗縣議會副議長張淑芬等人，帶領士子身披綵帶通過狀元門，並以隆重古禮敲鐘、鳴鼓，開啟中門進入祭拜文昌帝君，縣議員徐功凡、陳永賢、蕭詠萱、陳光軒，及頭份市長羅雪珠等人觀禮，士子家屬並分享榮耀。

張淑芬表示，士子開中門明年開放擴大至竹南地區，校長也會列入，教育需要校長、老師很多人的幫忙，才能奠定最好的基礎，永貞宮可以結合教育單位辦理活動，傳承教育文化。