櫻花、雲海同框 苗栗獅潭協雲宮最是美麗

苗栗縣獅潭鄉協雲宮今年櫻花季，今天清晨5點多，盛開的櫻花與廟前方山凹處的櫻花同框，雲海夢幻的美景，加上有協雲宮襯托，一些網友認為完勝陽明山的櫻花。

獅潭鄉協雲宮海拔標高約600公尺，周邊種植3000多棵櫻花，每年新春成了賞櫻勝地，今年因水氣充足，廟前山凹處清晨、傍晚多次雲海、櫻花同框，正值櫻花盛開，今天清晨5點多雲海變化莫測，更是讓人嘆為觀止。