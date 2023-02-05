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櫻花、雲海同框 苗栗獅潭協雲宮最是美麗
苗栗縣獅潭鄉協雲宮今年櫻花季，今天清晨5點多，盛開的櫻花與廟前方山凹處的櫻花同框，雲海夢幻的美景，加上有協雲宮襯托，一些網友認為完勝陽明山的櫻花。
獅潭鄉協雲宮海拔標高約600公尺，周邊種植3000多棵櫻花，每年新春成了賞櫻勝地，今年因水氣充足，廟前山凹處清晨、傍晚多次雲海、櫻花同框，正值櫻花盛開，今天清晨5點多雲海變化莫測，更是讓人嘆為觀止。
協雲宮管理委員會總幹事余欽隆說，協雲宮以山櫻花為主，少數昭和櫻，目前花開約9成，早開的山櫻花開始凋謝，昭和櫻接續上場，目前是最漂亮的時候，預計花季還可以持續約半個月。
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