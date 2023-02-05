新竹市元宵活動今在北大公園登場 封路管制資訊看這裡

今天是元宵節，新竹市政府在北大公園舉辦「2023年元宵活動-福兔大喜搖滾元宵」活動，安排多項活動、市集，並將在下午3點發送限量6000份的兔年小提燈。市府交通處提醒民眾，今天早上10點至晚上20點的府後街（中央路-北大路）及世界街（中正路-文化街）實施封路管制，請用路人注意交通管制。

2023新竹過好年系列活動壓軸活動「福兔大喜搖滾元宵」於今天的早上11點至晚上8點在新竹市北大公園和護城河畔登場，會場邀請好玩的劇團、孩子王說相聲、搖滾樂團伯爵白、打倒三明治及胖怕團演出，另有80攤手作文創市集、6件裝置藝術以及3項元宵DIY體驗活動。

今天下午3點將由「街頭火舞特技秀」替活動開場，火舞表演採LED方式呈現，將科技與文化結合搭配舞者的舞技，是一大亮點。下午3點現場也將同步發放新竹市限定的「萬兔順利」小提燈，限量6000份，送完為止，市府歡迎民眾提著萬兔順利小燈籠，沿著護城河尋找兔子裝置藝術的蹤跡，一同歡慶元宵。

新竹市府城銷處指出，除了有元宵晚會表演，下午時段則有3項元宵主題DIY體驗活動，包含搖湯圓、手做造型玉兔湯圓、糖葫蘆製作各2場，現場開放報名及候補，可於當日至服務台報名。

護城河畔另有知名市集品牌「好好手感微笑市集」從上午11點起帶來80攤暖心手作特色商品，更有市集消費滿額禮、拍照打卡轉扭蛋、隱藏版互動尋福兔等多重驚喜小活動，讓市民朋友感受歡樂的元宵節氛圍。