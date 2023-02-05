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桃園資收站補助減4200元 民代表示應讓政策延續

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
環保署補助「資收大隊」計畫停止補助，導致「桃樂資收站」補助減少約一半，勢必影響全市的資源回收工作，多位民代對此表示意見。記者陳右豪／攝影
環保署補助「資收大隊」計畫停止補助，導致「桃樂資收站」補助減少約一半，勢必影響全市的資源回收工作，多位民代對此表示意見。記者陳右豪／攝影

由環保署補助的「資收大隊」計畫今年停止補助，導致桃園原定鼓勵市民參與的資源回收的「桃樂資收站」補助減少約一半，環保局今年度的一般廢棄物回收率才從6都最後一名的59.03%，進步到5名61.63%，如今環保署停止補助，勢必影響全市的資源回收工作，多位民代對此表示意見。

環保署自2016年起，環保署為照顧從事資收工作的弱勢族群，核定補助地方縣市招募「資收大軍」，每月上限25小時工時，以基本工資計算時薪，做滿可領取4200元，但今年度起，環保署已不再核定各縣市資收大軍計畫。

環保署另在2019年起推動「資收關懷計畫」，給予弱勢資收個體業者兌換回收物每人每月上限5000元的實質補貼，以逐年取代資收大軍的的計畫。所以桃園在2019至2022年4年的期間，等於每里可以申請經費共9200元，對於鼓勵資源回收，有很大的幫助。

議員王珮毓表示，補助減少將會影響資源回收的量能，環保局應該正視此問題，讓基層的資收站能夠健全運作。議員彭俊豪則表示，應設法協調是否有其他財源因應，讓政策可以延續。

平鎮區義民里里長吳尚融表示，因里上的資收站使用量高，如今把補助費用減半，勢必影響營運，希望能夠持續補助，也照顧弱勢；而同區鎮興里里長黃志傑則說，部分回收物回收程序繁雜，取消補助會影響回收的效率，建議維持。而同區新榮里的里長鄧秀真則表示不同意見，他認為，里上已經有環保志工，不會因為補助的減少，就停止運作。

環保局指出，桃樂資收站原約有150站，因里長選舉導致部分站點異動，目前約有100站桃樂站，於2月1日起陸續開辦。去年度雖受疫情影響，許多月份未開站，但仍辦理1,125場次，回收量達1,526公噸，對於提升資源回收工作有很大的助益。

針對是否繼續加碼，環保局則回應，會對資收關懷計畫申請追加補助，去年此計畫獲環保署補助708萬，又向環保署追加補助327萬。今年獲環保署補助812萬，後續若預算用盡，會在爭取增加補助金額。

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