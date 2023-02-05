新竹縣獲原民會前瞻補助 將加強原鄉產業經濟發展

新竹縣政府今年提出優化原住民族通路經營平台計畫及部落產業升級計畫，爭取前瞻基礎建設預算，推動原住民族多元產業2.0，其中4案獲得原民會補助近億元，縣府期盼透過部落旅遊觀光規畫深化原民產業發展，提升原鄉經濟，達到產業發展、原青回鄉的目標。

縣府表示，獲得補助的4案分別是WAH！幾散竹東112年推動計畫案、新竹縣原風325產業加速計畫案、尖石鄉茶產業發展計畫案及五峰鄉部落生態旅遊帶建立計畫案，主要希望藉此提升部落經濟、振興地方產業及扶植創業人才。

WAH！幾散竹東112年推動計畫案獲原民會補助經費1700萬元，計畫案中目標是穩固原鄉產業發展及創業人才扶植，並規畫20場次人才培育講座、特色商業模式發展、產業輔導及青年培訓成果等活動，盼促進原民產業發展，提升競爭優勢。

新竹縣原風 325（山樂舞）產業加速計畫案獲3年總經費補助2940萬元，將優化WAH！幾散竹東展演廳各項設備，打造更優質的聲光饗宴，並成立原民經紀公司，安排原民藝人演出，並規畫行動樂舞展演，增加曝光，同時辦理山樂創客人才培訓及商演媒合，經營原民表演事業，未來更將打造多功能錄音室及攝影棚，持續辦理更多元的音樂展演，並帶動原鄉農特產品、文創商品及旅遊整合。

尖石鄉茶產業發展計畫案由尖石鄉公所提出，獲3年補助2353萬元，計畫案希望擴大鄉內青茶及紅茶產業種植面積與產值，提升茶農產業技術與茶葉品質，並打造北部新茶鄉願景，發展尖石鄉大霸青茶及尖石紅茶品牌與市場知名度，進而提高部落居民經濟收入與改善生活水準。

五峰鄉部落生態旅遊帶建立計畫案則由五峰鄉公所提出，獲3年補助2425萬元，以提升整體生態旅遊服務品質、開發部落生態旅遊潛力、發展深度遊程為目標，希望加強地方能見度與認同感。

五峰鄉部落生態旅遊帶建立計畫案更將導入專業輔導及結合企業、社團資源，創造部落生態旅遊消費族群，增加部落產業與能見度，計畫以和平部落、清泉部落、白蘭部落作為重點推動部落，規畫農產加工與農業旅遊品質培力、農業與旅遊伴手禮設計及食農規畫等，盼提升部落經濟與地方產業活化振興。