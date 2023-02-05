快訊

腰椎不好「小腿墊枕頭」睡反而更傷 醫教2伸展運動助頸背放鬆

影／台中少年檢舉幼兒園違停 引家長不滿爆拉扯網互槓

經典賽／大谷翔平3月1日返日 秀二刀流「沒有限制」

新竹縣獲原民會前瞻補助 將加強原鄉產業經濟發展

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
WAH！幾散竹東是新竹縣首座原住民產業展銷中心，2021年正式營運至今，扶植原民青年及業者，更成為竹東新景點。圖／竹縣府提供
WAH！幾散竹東是新竹縣首座原住民產業展銷中心，2021年正式營運至今，扶植原民青年及業者，更成為竹東新景點。圖／竹縣府提供

新竹縣政府今年提出優化原住民族通路經營平台計畫及部落產業升級計畫，爭取前瞻基礎建設預算，推動原住民族多元產業2.0，其中4案獲得原民會補助近億元，縣府期盼透過部落旅遊觀光規畫深化原民產業發展，提升原鄉經濟，達到產業發展、原青回鄉的目標。

縣府表示，獲得補助的4案分別是WAH！幾散竹東112年推動計畫案、新竹縣原風325產業加速計畫案、尖石鄉茶產業發展計畫案及五峰鄉部落生態旅遊帶建立計畫案，主要希望藉此提升部落經濟、振興地方產業及扶植創業人才。

WAH！幾散竹東112年推動計畫案獲原民會補助經費1700萬元，計畫案中目標是穩固原鄉產業發展及創業人才扶植，並規畫20場次人才培育講座、特色商業模式發展、產業輔導及青年培訓成果等活動，盼促進原民產業發展，提升競爭優勢。

新竹縣原風 325（山樂舞）產業加速計畫案獲3年總經費補助2940萬元，將優化WAH！幾散竹東展演廳各項設備，打造更優質的聲光饗宴，並成立原民經紀公司，安排原民藝人演出，並規畫行動樂舞展演，增加曝光，同時辦理山樂創客人才培訓及商演媒合，經營原民表演事業，未來更將打造多功能錄音室及攝影棚，持續辦理更多元的音樂展演，並帶動原鄉農特產品、文創商品及旅遊整合。

尖石鄉茶產業發展計畫案由尖石鄉公所提出，獲3年補助2353萬元，計畫案希望擴大鄉內青茶及紅茶產業種植面積與產值，提升茶農產業技術與茶葉品質，並打造北部新茶鄉願景，發展尖石鄉大霸青茶及尖石紅茶品牌與市場知名度，進而提高部落居民經濟收入與改善生活水準。

五峰鄉部落生態旅遊帶建立計畫案則由五峰鄉公所提出，獲3年補助2425萬元，以提升整體生態旅遊服務品質、開發部落生態旅遊潛力、發展深度遊程為目標，希望加強地方能見度與認同感。

五峰鄉部落生態旅遊帶建立計畫案更將導入專業輔導及結合企業、社團資源，創造部落生態旅遊消費族群，增加部落產業與能見度，計畫以和平部落、清泉部落、白蘭部落作為重點推動部落，規畫農產加工與農業旅遊品質培力、農業與旅遊伴手禮設計及食農規畫等，盼提升部落經濟與地方產業活化振興。

延伸閱讀

原轉會運作有成 蘭嶼核廢獲補償提升原民福利

美術館變身茶花園 新竹縣文化局用5個展覽迎春

新竹縣人行無障礙連6年獲甲等 街廓考評獲縣市型第1

櫻花季到來 竹縣府推這6處免費賞櫻好去處

相關新聞

油笐火昨晚照亮北埔老街 今還有米食市集及草地音樂會

新竹縣最具特色的元宵慶典之一，北埔正月十五油笐火活動昨晚在北埔慈天宮前登場，現場擠滿舉著火把的居民及遊客，「火龍」一路由...

好吵！麻雀1天2波噪音轟炸 公路總局移樹解決居民噩夢

台6線苗栗縣公館鄉玉谷村路段分隔島93棵黑板樹，棲息的麻雀每天清晨、傍晚噪音轟炸，排泄物汙染，居民長期苦不堪言，公路總局...

桃衛局傳灌5星好評 張善政：不可取

桃園市今年元旦升旗典禮標語「桃園善好」挨批「馬屁文化復辟」，網紅「四叉貓」劉宇昨爆料指衛生局主管要員工至Google評論...

竹縣反生命園區連署 衝破3.5萬人

新竹縣反生命園區自救會反對新竹縣政府在湖口鄉興建縣立生命紀念園區，近月持續連署衝破3.5萬人響應，今晚將前進新豐鄉蓮鳳宮...

鄉親鄉情／投入社福 菜瓜布大王變博士

苗栗縣海青老人養護中心執行長賴添福身兼社團法人台灣老人福利機構協會榮譽理事長，對社福事務盡心有想法；但不少人不知道，賴以...

竹市改善易肇事路口 2處年底完成

新竹市政府昨公布去年5大易肇事路口，有3處在新竹科學園區交界，又以通勤熱點的公道五與慈雲路口肇事件數41件最多。市長高虹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。