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好吵！麻雀1天2波噪音轟炸 公路總局移樹解決居民噩夢

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台6線苗栗縣公館鄉玉谷村路段分隔島93棵黑板樹，最近施工移除。記者范榮達／攝影
台6線苗栗縣公館鄉玉谷村路段分隔島93棵黑板樹，最近施工移除。記者范榮達／攝影

台6線苗栗縣公館鄉玉谷村路段分隔島93棵黑板樹，棲息的麻雀每天清晨、傍晚噪音轟炸，排泄物汙染，居民長期苦不堪言，公路總局1300萬元啟動移樹，一勞永逸解決鳥害。

台6線18公里752公尺至19公里627公尺公館鄉玉谷村路段，國道1號苗栗交流道至縣道128線分隔島，種植93棵黑板樹2、30年，樹高約4層樓12公尺，成了沿途居民的噩夢，公館鄉長何在鑫、玉谷村長邱焰堂等人因此，開心「終於可以解決多年的困擾」！

邱焰堂住家就在台6線旁飽受困擾，他說，黑板樹上棲息成千上萬麻雀，每天清晨4點到5點半、下午5點到晚上7點，麻雀啼叫兩波噪音轟炸，排泄物汙染路面，用路人還要擔心遭到「空襲」。

此外，黑板樹秋冬大量樹葉掉落，每年11月、12月開花腐敗酸味，及花粉飄散，都會造成居民不舒服，甚或發生過敏症狀，且枝幹容易斷折，颱風等風大時來也有潛在危險，幾乎是百害無一利。毫無生活品質。

公路總局第二區養護工程處指出，立委湯蕙禎國會辦公室前年10月辦理會勘，二工處因此函詢地方政府，均無適合土地供利用移植93棵黑板樹，去年曾2度邀請樹木專家評估處理辦法，結論黑板樹屬爭議樹種，且有竄根影響道路設施，及用路人安全等問題，建議採移除方式。

93棵黑板樹移除經費約1300萬元，最近開始修剪枝葉，工期預計至8月13日，將來分隔島不再種植喬木，將改種灌木白色花系列的日本女真，二工處苗栗工務段提醒用路人，施工期間注意安全。

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