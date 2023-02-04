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苗栗（火旁）龍之夜登場 神龍硝煙中舞動如騰雲駕霧

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
（火旁）龍之夜晚間在河濱公園登場，9尾神龍輪番登場表演舞龍技藝。記者胡蓬生／攝影
（火旁）龍之夜晚間在河濱公園登場，9尾神龍輪番登場表演舞龍技藝。記者胡蓬生／攝影

苗栗（火旁）龍之夜今晚在苗栗市河濱公園登場，9尾神龍輪番登場表演舞龍技藝，並接受炮陣炸射，會場結合聲光效果，登場的龍隊在猛烈的炮火及硝煙中穿梭舞動，有如騰雲駕霧，吸引大批民眾觀賞，也將苗栗客庄元宵特有民俗（火旁）龍活動帶入最高潮，。

苗栗市長邱鎮軍、苗栗縣長鍾東錦、民眾黨主席柯文哲、客委會副主委范佐銘等人晚間一起帶領龍隊繞場，（火旁）龍之夜隨後展開連串的龍藝表演和炸龍，韓國義王市青年會議所由會長黃仁鐵率隊前來，和眾多賓客一起參與舞龍體驗。

邱鎮軍指出，（火旁）字源於鞭炮爆炸的聲音，客家習俗中，祥龍被鞭炮炸的越烈越旺，運勢越發，希望透過這場傳統的迎龍、炸龍系列活動，藉神龍祥瑞之氣聚福驅疫，帶給大家吉祥平安。

在現場大批民眾期待中，禾豐龍藝、尚好龍藝、星躍龍藝、三義龍藝、二岡坪祥龍隊、聯合大學文觀系龍隊、福星社區女子舞龍隊、福星田寮龍藝、台中祥瑞創藝競技龍隊共9支龍隊分為3組，分區接受炮陣洗禮，會場瀰漫硝煙，炮聲震耳欲聾，將氣氛帶入高潮；龍隊接受炸射洗禮後，由「即將成真火舞團」為晚會推出壓軸的「龍飛鳳舞」戲碼，為今晚的（火旁）龍之夜畫下火熱的句點。

（火旁）龍之夜晚間在河濱公園登場，9尾神龍輪番登場表演舞龍技藝，並接受炮陣炸射，龍隊在猛烈炮火及硝煙中穿梭舞動，有如騰雲駕霧。記者胡蓬生／攝影
（火旁）龍之夜晚間在河濱公園登場，9尾神龍輪番登場表演舞龍技藝，並接受炮陣炸射，龍隊在猛烈炮火及硝煙中穿梭舞動，有如騰雲駕霧。記者胡蓬生／攝影
（火旁）龍之夜晚間在河濱公園登場，9尾神龍輪番登場表演舞龍技藝，並接受炮陣炸射，龍隊在猛烈炮火及硝煙中穿梭舞動，有如騰雲駕霧。記者胡蓬生／攝影
（火旁）龍之夜晚間在河濱公園登場，9尾神龍輪番登場表演舞龍技藝，並接受炮陣炸射，龍隊在猛烈炮火及硝煙中穿梭舞動，有如騰雲駕霧。記者胡蓬生／攝影
（火旁）龍之夜晚間在苗栗市河濱公園登場，會場湧入大批民眾。記者胡蓬生／攝影
（火旁）龍之夜晚間在苗栗市河濱公園登場，會場湧入大批民眾。記者胡蓬生／攝影
（火旁）龍之夜晚間在河濱公園登場，9尾神龍輪番登場表演舞龍技藝，並接受炮陣炸射，龍隊在猛烈炮火及硝煙中穿梭舞動，有如騰雲駕霧。記者胡蓬生／攝影
（火旁）龍之夜晚間在河濱公園登場，9尾神龍輪番登場表演舞龍技藝，並接受炮陣炸射，龍隊在猛烈炮火及硝煙中穿梭舞動，有如騰雲駕霧。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦鄉( 左起）、民眾黨主席柯文哲、苗栗市長邱鎮軍、客委會副主委范佐銘等人晚間一起帶領龍隊繞場。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦鄉( 左起）、民眾黨主席柯文哲、苗栗市長邱鎮軍、客委會副主委范佐銘等人晚間一起帶領龍隊繞場。記者胡蓬生／攝影

邱鎮軍 元宵

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