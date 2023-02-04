苗栗（火旁）龍之夜登場 神龍硝煙中舞動如騰雲駕霧

苗栗（火旁）龍之夜今晚在苗栗市河濱公園登場，9尾神龍輪番登場表演舞龍技藝，並接受炮陣炸射，會場結合聲光效果，登場的龍隊在猛烈的炮火及硝煙中穿梭舞動，有如騰雲駕霧，吸引大批民眾觀賞，也將苗栗客庄元宵特有民俗（火旁）龍活動帶入最高潮，。

苗栗市長邱鎮軍、苗栗縣長鍾東錦、民眾黨主席柯文哲、客委會副主委范佐銘等人晚間一起帶領龍隊繞場，（火旁）龍之夜隨後展開連串的龍藝表演和炸龍，韓國義王市青年會議所由會長黃仁鐵率隊前來，和眾多賓客一起參與舞龍體驗。

邱鎮軍指出，（火旁）字源於鞭炮爆炸的聲音，客家習俗中，祥龍被鞭炮炸的越烈越旺，運勢越發，希望透過這場傳統的迎龍、炸龍系列活動，藉神龍祥瑞之氣聚福驅疫，帶給大家吉祥平安。