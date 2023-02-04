苗栗（火旁）龍之夜登場 神龍硝煙中舞動如騰雲駕霧
苗栗（火旁）龍之夜今晚在苗栗市河濱公園登場，9尾神龍輪番登場表演舞龍技藝，並接受炮陣炸射，會場結合聲光效果，登場的龍隊在猛烈的炮火及硝煙中穿梭舞動，有如騰雲駕霧，吸引大批民眾觀賞，也將苗栗客庄元宵特有民俗（火旁）龍活動帶入最高潮，。
苗栗市長邱鎮軍、苗栗縣長鍾東錦、民眾黨主席柯文哲、客委會副主委范佐銘等人晚間一起帶領龍隊繞場，（火旁）龍之夜隨後展開連串的龍藝表演和炸龍，韓國義王市青年會議所由會長黃仁鐵率隊前來，和眾多賓客一起參與舞龍體驗。
邱鎮軍指出，（火旁）字源於鞭炮爆炸的聲音，客家習俗中，祥龍被鞭炮炸的越烈越旺，運勢越發，希望透過這場傳統的迎龍、炸龍系列活動，藉神龍祥瑞之氣聚福驅疫，帶給大家吉祥平安。
在現場大批民眾期待中，禾豐龍藝、尚好龍藝、星躍龍藝、三義龍藝、二岡坪祥龍隊、聯合大學文觀系龍隊、福星社區女子舞龍隊、福星田寮龍藝、台中祥瑞創藝競技龍隊共9支龍隊分為3組，分區接受炮陣洗禮，會場瀰漫硝煙，炮聲震耳欲聾，將氣氛帶入高潮；龍隊接受炸射洗禮後，由「即將成真火舞團」為晚會推出壓軸的「龍飛鳳舞」戲碼，為今晚的（火旁）龍之夜畫下火熱的句點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言