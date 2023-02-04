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桃園看燈會享健康 公費接種流感疫苗再送幸福兔小提燈

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園燈會現場公費流感疫苗接種時間。圖／衛生局提供
桃園燈會現場公費流感疫苗接種時間。圖／衛生局提供

桃園燈會今年在楊梅區富岡登場，衛生局即日起至12日晚上在主燈區富岡運動公園，及傳統燈區伯公岡公園小提燈發放處，設置公費流感疫苗接種站，6日至10日打疫苗加碼送桃園「幸福兔」提燈，每場次每日限量100個送完為止。

衛生局說明，符合公費流感接種條件，為111年10月1日以後尚未接種流感疫苗的民眾，把握機會踴躍前往接種，提升自身保護力。

衛生局提醒，目前仍為流感季，早晚溫差變異大，社區流感病毒活動持續上升，請民眾仍應提高警覺。夜間溫度較低，前往賞燈時，除應注意保暖，若人潮擁擠無法保持社交距離、或於場所通風不良處，應自主做好防護措施，建議全程佩戴口罩保護自身的安全。另外，年滿6個月至入學前幼童、50歲以上民眾及設籍桃園市18至49歲市民，可攜帶健保卡、身分證、兒童健康手冊，至燈會區看燈會、享健康，同時完成疫苗接種。

衛生局呼籲，在呼吸道疾病流行期，為避免遭受雙重感染，符合各疫苗接種資格的民眾儘速完成接種，流感與COVID-19疫苗可同時或間隔一定時間接種，若出現上呼吸道症狀，請務必儘速快篩與就醫並盡量在家休息，遵從醫師指示及早服用抗病毒藥物更要完整接種疫苗，才能獲得多重保護。

疫苗接種資訊可於衛生局官網首頁「桃園市流感疫苗合約院所資訊」與「COVID-19疫情資訊專區」或「桃園COVID-19防疫資訊站」查詢。

流感疫苗 衛生局 桃園

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