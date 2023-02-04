桃園安家實物銀行貼心創意多 公私協力建物資共享平台

桃園市政府安家實物銀行有多個貼心和創意做法，蔡英文總統、行政院陳建仁長今天到桃園市安家實物銀行北區總行，了解運作情形及在地公、私協力合作模式，也同意協助地方添購冷藏冷凍設備，讓關懷弱勢服務能更貼心。

社會局表示，桃園市政府會不定期接收來自民間企業、團體或個人捐民生用品、生鮮蔬果、營養品等物資，為避免資源分配不均或浪費，分別在中壢區及桃園區設立南、北區安家實物銀行總行，並運用各區家庭服務中心、身心礙者社區資源中心，及區公所等單位設置25家社區分行，不但總行有專職倉管人員，和完整倉儲空間及設備保存物資；每家社區分行也都有專業社工員評估家戶狀況與需求，即時發給物資，確保各界愛心捐贈的物資能合理分配及發放，達成照顧弱勢家戶，強化社會安全網的目標。

北區安家實物銀行總行位在蘆竹區2號社會住宅，委託中華安得烈慈善協會辦理，111年12月15日開幕，服務區域包含桃園、蘆竹、八德、大園、龜山、大溪及復興7個區，每月提供約200戶宅配物資箱，並結合物流引進「物資宅配到家」服務，特別針對全桃園的重症、罕病患者的家庭提供「客製化特殊物資箱」創新服務，補給高單價或特殊疾病用營養品，以減輕弱勢家戶生活負擔，每年全市共計發出近500箱特殊物資箱。

另為減緩女性因經濟困頓所產生的月經貧窮現象，桃園市2家安家實物銀行總行、25家分行提供生理褲、衛生棉及護墊等生理用品，符合身分的弱勢家戶女性都可至各區安家實物銀行免費兌換，讓弱勢女性不再因生理用品產生額外經濟負擔，還可以延長點數使用時間。