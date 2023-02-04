快訊

又停電了！高雄左營1848戶受影響 停電原因曝光

被比擬成湯姆克魯斯是羞辱？ 這位天王的粉絲們氣炸：完全沒得比

桃園安家實物銀行貼心創意多 公私協力建物資共享平台

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
安家實物銀行為經濟弱勢家庭提供貼心服務。圖／桃園市社會局提供
安家實物銀行為經濟弱勢家庭提供貼心服務。圖／桃園市社會局提供

桃園市政府安家實物銀行有多個貼心和創意做法，蔡英文總統、行政院陳建仁長今天到桃園市安家實物銀行北區總行，了解運作情形及在地公、私協力合作模式，也同意協助地方添購冷藏冷凍設備，讓關懷弱勢服務能更貼心。

社會局表示，桃園市政府會不定期接收來自民間企業、團體或個人捐民生用品、生鮮蔬果、營養品等物資，為避免資源分配不均或浪費，分別在中壢區及桃園區設立南、北區安家實物銀行總行，並運用各區家庭服務中心、身心礙者社區資源中心，及區公所等單位設置25家社區分行，不但總行有專職倉管人員，和完整倉儲空間及設備保存物資；每家社區分行也都有專業社工員評估家戶狀況與需求，即時發給物資，確保各界愛心捐贈的物資能合理分配及發放，達成照顧弱勢家戶，強化社會安全網的目標。

北區安家實物銀行總行位在蘆竹區2號社會住宅，委託中華安得烈慈善協會辦理，111年12月15日開幕，服務區域包含桃園、蘆竹、八德、大園、龜山、大溪及復興7個區，每月提供約200戶宅配物資箱，並結合物流引進「物資宅配到家」服務，特別針對全桃園的重症、罕病患者的家庭提供「客製化特殊物資箱」創新服務，補給高單價或特殊疾病用營養品，以減輕弱勢家戶生活負擔，每年全市共計發出近500箱特殊物資箱。

另為減緩女性因經濟困頓所產生的月經貧窮現象，桃園市2家安家實物銀行總行、25家分行提供生理褲、衛生棉及護墊等生理用品，符合身分的弱勢家戶女性都可至各區安家實物銀行免費兌換，讓弱勢女性不再因生理用品產生額外經濟負擔，還可以延長點數使用時間。

桃園市政府為了讓做好事可以變得更簡單、更迅速、更智慧，並因應創新數位公益趨勢，特別投入資源打造「做好事公益平台」，只要透過手機或電腦手指動一動就可以進行線上捐贈、志工登錄或加入愛心餐食店家，24小時都能便利做好事，歡迎有意願捐贈物資、加入愛心餐食店家的企業團體等，善加運用「做好事公益平台」，或與本市安家實物銀行聯繫，專線電話（03）3350628。

行政院長陳建仁（右起）、蔡英文總統參觀桃園安家實物銀行北區總行，桃園副市長王明鉅陪同。圖／桃園市社會局提供
行政院長陳建仁（右起）、蔡英文總統參觀桃園安家實物銀行北區總行，桃園副市長王明鉅陪同。圖／桃園市社會局提供

桃園 實物銀行 愛心

延伸閱讀

桃園觀光夜市慶元宵已發近10萬元抵用金 19日前還要送

陳建仁特別提到「他」 前國防部發言人羅紹和的感人故事

桃園10大肇事路口曝光　多處路段遭批設計「沒邏輯」！

竹縣長與團隊訪桃園 張善政：擴大竹縣參與世客博規模

相關新聞

惡劣！ 花園夜市玩籃球老闆惡意不找錢 消保官查出竟是慣犯

有關民眾在網路上表示到花園夜市玩籃球遊戲，卻遭業者惡意不找錢一事，台南市市場處今晚會同法制處消費者保護官前往花園夜市稽查...

桃青年永續發展行動開放徵件 最高可獲得100萬元獎勵金

桃市府青年事務局2023年青年投入永續發展行動計畫開放徵件，鼓勵設籍、就學或就業於桃園3位以上15至45歲青年組成行動團...

桃園觀光夜市慶元宵已發近10萬元抵用金 19日前還要送

桃園市政府「桃園夜宵大街-團團圓圓慶元宵」系列活動，自農曆春節開始為期一個月，其中第三慶「紅包抽抽樂」活動今晚落幕，經發...

影／鄭文燦合體盧秀燕出席台中燈節 大秀迷因穿搭

行政院副院長鄭文燦今天在台中市長盧秀燕的陪同下出席台中燈節，兩人現身時大秀時下最流行的迷因穿搭。鄭文燦說，這是他第一次到...

桃園再傳自來水管線爆裂 補班下班車潮受阻

桃園市桃園區中山路、上海路口，今天下午發生自來水管破管事件，為了搶修，中山路往中壢方向內側車道暫時封閉，現場實施交通管制...

高虹安設新竹棒球場體檢小組 議員盼快改善重啟

新竹市長高虹安今天說，新竹棒球場的委外經營廠商龍來公司今年不會解約，市府將邀集外部專家組成棒球場體檢小組。有新竹市議員表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。