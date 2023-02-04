桃青年永續發展行動開放徵件 最高可獲得100萬元獎勵金
桃市府青年事務局2023年青年投入永續發展行動計畫開放徵件，鼓勵設籍、就學或就業於桃園3位以上15至45歲青年組成行動團隊投入地方創生，即日起至本月24日前可於台地社造桃園資訊網線上註冊報名，預計徵選15組團隊，每組最高可獲得100萬元行動獎勵金，另於年度計畫結束後將優秀團隊評比遴選5組績優團隊，加碼獎勵最高10萬元，鼓勵青年蹲點地方，結合在地產業發展永續經營模式，實踐地方創生。
青年局表示，本計畫除提供獎勵金支持外，也提供專業業師諮詢輔導、跨縣市見學觀摩、專業知能培力課程等資源，期望透過各項資源協助青年提出中長期行動方案蹲點在地，以聯合國17項永續發展目標作為提案主軸，發掘在地產業及特色，促進人口回流青年返鄉。
青年局說，此計畫自2018年執行迄今已累積輔導75組團隊，例大溪「雙口呂文化廚房」以料理課程體驗，從食材、文化和在地風土等層面，推廣和傳承臺灣閩客的米食文化；復興「霞雲坪部落永續發展協會」，招募部落青年回鄉經營部落驛站，透過餐飲及遊程導覽推廣泰雅族文化，也致力於泰雅族視為最珍貴的苦花魚生態復育工作。
青年局長侯佳齡表示，桃園兼具山林及海岸豐富環境，人與自然共存的永續經營是重要議題，因此今年新增「里海共生」、「原鄉創生」2項特定議題，團隊可視自身關注議題提案。青年局也結合獲教育部青年發展署補助共同成立「北區青聚點」，提供輔導培力資源與場地租借服務，讓青年創生夢想持續發光發熱。
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