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桃農民節183農友獲獎 模範農民種有機蔬菜推廣健康

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
全國模範農民得主宋木森投入種植有機葉菜類至今已有12年，主要將蔬菜分送給學童的營養午餐及大賣場販售，希望持續推廣有機蔬菜。記者翁唯真／攝影
全國模範農民得主宋木森投入種植有機葉菜類至今已有12年，主要將蔬菜分送給學童的營養午餐及大賣場販售，希望持續推廣有機蔬菜。記者翁唯真／攝影

農民節在每年農曆正月15日，今在桃園中壢舉行表揚傑出農友活動，桃園市長張善政頒獎給183位農友，其中全國模範農民得主宋木森已獲獎無數，從小就開始務農，之後賣菜為生，不過受食安風暴影響，加上農藥檢驗愈加嚴格，因此決心投入種植有機葉菜類至今已有12年，他在在新屋的種植面積近25公頃，主要將蔬菜分送給學童的營養午餐及大賣場販售，希望持續推廣有機蔬菜。

張善政表示，立春對農業而言是非常重要的日子，很榮幸能與桃園從事農業、支持農業的朋友齊聚一堂，並頒發183個獎項表揚優秀農友及團體，衷心為農民的付出與努力獻上祝賀與感謝。

張善政分享過去務農多年的心路歷程，儘管擔任市長後時間較少，但始終與農民一條心，了解農民務農有豐收、災損的心情。他也曾為自己種植的作物申請通過嚴謹的有機農業認證，因此，更能與農民共同努力提升桃園農業品質；此外，目前農業局正在在做智慧農業的相關規畫，希望引進更多科技協助農民。

宋木森表示，他過去從事農產品販售，不過經過食安風暴加上農藥殘留檢驗更加嚴格後，部分批發的蔬菜農民仍習慣使用農藥，因此決心投入有機農業迄今已12年，將蔬菜提供給學校及賣場販售。

「有機蔬菜非醜醜爛爛」宋木森說，現在有機農業已非過去大家印象中那樣，雖然種植在溫網室中，但仍有蟲害、雜草的困難需克服，不斷改良才種出高品質蔬菜，很開心能獲得肯定，期望未來繼續努力推廣。

張善政表示，農業是台灣衣食的根本，桃園在稻米、茶葉、養蜂業、青農培育、農會經營等多個領域表現傑出，未來市府會繼續與農會、農民密切合作，讓桃園農業繼續發揮、更上層樓。

全國模範農民得主宋木森（左4）投入種植有機葉菜類至今已有12年，今接受張善政（右4）受獎。記者翁唯真／攝影
全國模範農民得主宋木森（左4）投入種植有機葉菜類至今已有12年，今接受張善政（右4）受獎。記者翁唯真／攝影

農民 桃園市長 張善政

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