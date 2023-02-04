快訊

又停電了！高雄左營1848戶受影響 停電原因曝光

被比擬成湯姆克魯斯是羞辱？ 這位天王的粉絲們氣炸：完全沒得比

蘆竹湳好采頭藝術祭邁入第10年 明天歡樂登場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市「蘆竹湳好采頭藝術祭」明天將在蘆竹湳登場。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市「蘆竹湳好采頭藝術祭」明天將在蘆竹湳登場。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份市蘆竹湳好采頭藝術祭明天上午將在蘆竹湳古厝盛大登場，這也是好采頭藝術祭創立以來的第10個年頭，將以「團圓」為題，邀大家回到蘆竹湳「鬥鬧熱」，家戶一起慶團圓。

苗栗縣文化觀光局指出，藝術祭活動2月5日上午9點起登場，安排乞龜呷平安及挖蘿蔔燈（蘆竹湳永發苑，依時段分流參加），供大家現場報名、免費體驗；另外需要現場報名繳費參加的有元宵手作體驗（初心書窩）、元宵藝起玩（憩陶）、金年不槓龜（通天宮）等。

庄內還有馬力歐街頭秀（初心書窩旁）、好采頭市集（公雞廣場）、集章活動及各式小遊戲提供體驗，下午3點起將展開「變裝踩庄鬧街」，集合六合、后庄、信義、永貞、建國國小學生，及村內藝術陪伴課的長輩，穿著自己繪製的衣服加入鬧街行列，為晚間登場的重頭戲─祈福遶境儀式暖場。

文觀局展演藝術科表示，點燈及遶境祈福將於明天下午5點50分在通天宮展開，遶境結束後現場還有米特薩克斯風帶來音樂饗宴，大家可一起享受音樂、猜燈謎慶元宵，歡迎大家來蘆竹湳古厝，創造屬於自己與家人、朋友的重要時刻。

今年藝術祭除展出歷年各界藝術家的創作，更延續展出返鄉青年藝術家─你畫工作室許玄淳老師與蘆竹湳長輩這一年來的創作精選「窗情‧窗景」特展，歡迎大家來欣賞。詳情可上蘆竹湳古厝臉書粉絲專頁、IG(luzhunan)，或LINE官方帳號(@luzhunan)查詢。

苗栗縣頭份市蘆竹湳的傳統三合院建築多，充滿古厝風情。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市蘆竹湳的傳統三合院建築多，充滿古厝風情。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市蘆竹湳的傳統三合院建築多，充滿古厝風情。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市蘆竹湳的傳統三合院建築多，充滿古厝風情。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市蘆竹湳的傳統三合院建築多，充滿古厝風情。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市蘆竹湳的傳統三合院建築多，充滿古厝風情。記者胡蓬生／攝影

遶境 元宵 藝術家

延伸閱讀

淡水公所發元宵小提燈 粉紅兔寶現身超吸睛

瑞芳元宵小提燈發放 公所加碼猜燈謎添趣味

台東元宵炮炸寒單爺今晚開炸 連3天定點炮炸20餘場

台東元宵26場炸寒單 海濱公園率先登場

相關新聞

桃青年永續發展行動開放徵件 最高可獲得100萬元獎勵金

桃市府青年事務局2023年青年投入永續發展行動計畫開放徵件，鼓勵設籍、就學或就業於桃園3位以上15至45歲青年組成行動團...

桃園觀光夜市慶元宵已發近10萬元抵用金 19日前還要送

桃園市政府「桃園夜宵大街-團團圓圓慶元宵」系列活動，自農曆春節開始為期一個月，其中第三慶「紅包抽抽樂」活動今晚落幕，經發...

影／鄭文燦合體盧秀燕出席台中燈節 大秀迷因穿搭

行政院副院長鄭文燦今天在台中市長盧秀燕的陪同下出席台中燈節，兩人現身時大秀時下最流行的迷因穿搭。鄭文燦說，這是他第一次到...

桃園再傳自來水管線爆裂 補班下班車潮受阻

桃園市桃園區中山路、上海路口，今天下午發生自來水管破管事件，為了搶修，中山路往中壢方向內側車道暫時封閉，現場實施交通管制...

高虹安設新竹棒球場體檢小組 議員盼快改善重啟

新竹市長高虹安今天說，新竹棒球場的委外經營廠商龍來公司今年不會解約，市府將邀集外部專家組成棒球場體檢小組。有新竹市議員表...

新竹市公布前5大易肇事路口 竹科園區交界占3處

新竹市政府最新公布去年新竹市5大易肇事路口，其中以竹科通勤熱點的公道五與慈雲路口肇事件數41件最多。擔任交通改善小組組長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。