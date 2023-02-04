桃園觀光夜市慶元宵已發近10萬元抵用金 19日前還要送
桃園市政府「桃園夜宵大街-團團圓圓慶元宵」系列活動，自農曆春節開始為期一個月，其中第三慶「紅包抽抽樂」活動今晚落幕，經發局表示共發出600分紅包，讓民眾與桃園區桃園觀光夜市一同歡度元宵節。
經發局說明，「桃園夜宵大街-團團圓圓慶元宵」系列活動持續至2月19日，民眾把握最後一波「我來桃園夜宵大街-走春抽好禮」抽獎活動，2月19日前至桃園觀光夜市與街區燈籠或活動布條合照，並至「桃園有好市」粉絲專頁貼文中上傳照片，標記3位朋友，最後標記「#我在桃園夜宵大街」，將有機會獲得桃園觀光夜市抵用金500元，可至夜市活動店家使用，使用期限至3月31日。
經發局局長張誠表示，桃園觀光夜市每年都會掛燈籠增添年節氣氛，今年活動線上結合線下，民眾於「桃園有好市」粉絲專頁參加線上猜燈謎及貼文留言，有機會抽中夜市抵用金。另外，「桃園夜宵紅包抽抽樂」現場活動邀請民眾走訪夜市，帶動整體活動參與率，活動1天共超過千人參與，這次系列活動共發出近10萬元桃園觀光夜市抵用金，預計可以帶動整體營業額成長近2成。
張誠強調未來市府將持續透過科技、永續、美學三大面向，提升市場及夜市的轉型，展現桃園不斷進步的市集樣貌。更多桃園觀光夜市及桃園市集資訊可至「桃園有好市」粉絲專頁查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言