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桃園觀光夜市慶元宵已發近10萬元抵用金 19日前還要送

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
抽到抵用金的民眾開心合影。圖／經濟發展局提供
抽到抵用金的民眾開心合影。圖／經濟發展局提供

桃園市政府「桃園夜宵大街-團團圓圓慶元宵」系列活動，自農曆春節開始為期一個月，其中第三慶「紅包抽抽樂」活動今晚落幕，經發局表示共發出600分紅包，讓民眾與桃園區桃園觀光夜市一同歡度元宵節

經發局說明，「桃園夜宵大街-團團圓圓慶元宵」系列活動持續至2月19日，民眾把握最後一波「我來桃園夜宵大街-走春抽好禮」抽獎活動，2月19日前至桃園觀光夜市與街區燈籠或活動布條合照，並至「桃園有好市」粉絲專頁貼文中上傳照片，標記3位朋友，最後標記「#我在桃園夜宵大街」，將有機會獲得桃園觀光夜市抵用金500元，可至夜市活動店家使用，使用期限至3月31日。

經發局局長張誠表示，桃園觀光夜市每年都會掛燈籠增添年節氣氛，今年活動線上結合線下，民眾於「桃園有好市」粉絲專頁參加線上猜燈謎及貼文留言，有機會抽中夜市抵用金。另外，「桃園夜宵紅包抽抽樂」現場活動邀請民眾走訪夜市，帶動整體活動參與率，活動1天共超過千人參與，這次系列活動共發出近10萬元桃園觀光夜市抵用金，預計可以帶動整體營業額成長近2成。

張誠強調未來市府將持續透過科技、永續、美學三大面向，提升市場及夜市的轉型，展現桃園不斷進步的市集樣貌。更多桃園觀光夜市及桃園市集資訊可至「桃園有好市」粉絲專頁查詢。

桃園觀光夜市熱鬧慶元宵，民眾排隊抽抵用金。圖／經濟發展局提供
桃園觀光夜市熱鬧慶元宵，民眾排隊抽抵用金。圖／經濟發展局提供

桃園 夜市 元宵節

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