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竹縣反生命園區自救會連署破3.5萬人 縣府月底開說明會

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹縣反生命園區自救會反對新竹縣政府在湖口鄉興建縣立生命紀念園區，近月持續連署一舉衝破3.5萬人響應，明天將前進新豐鄉蓮鳳宮元宵聯歡晚會連署。圖／新竹縣反生命園區自救會提供
新竹縣反生命園區自救會反對新竹縣政府在湖口鄉興建縣立生命紀念園區，近月持續連署一舉衝破3.5萬人響應，明天將前進新豐鄉蓮鳳宮元宵聯歡晚會連署。圖／新竹縣反生命園區自救會提供

新竹縣反生命園區自救會反對新竹縣政府在湖口鄉興建縣立生命紀念園區，近月持續連署一舉衝破3.5萬人響應，明天將前進新豐鄉蓮鳳宮元宵聯歡晚會連署，要求縣府撤案。縣府民政處指出，目前規畫將在2月底到湖口辦說明會，盡力與地方溝通說明。

縣府考量新竹縣迄今未設公立的生命紀念園區，縣長楊文科上任後將建立縣立生命紀念園區納入「五支箭」重大施政計畫，目標打造殯儀館、火化場及納骨塔等一條龍設施，並獲國防部撥用規畫在湖口大圓山陣地周邊地區推動園區，未料引發地方反彈。

新竹縣反生命園區自救會發言人林瓊亭說，新竹縣的火葬場使用率僅36%，納骨塔使用率也只有26%，「縣府根本沒有需要興建生命園區」，且園區選址方圓800公尺內有山崎國小、松林國小、忠孝國中 、忠信國中、仰德高中等學校，學生超過3千人、住戶有上萬戶，不僅影響學生學習，也衝擊當地房價。

「家長們知道要蓋生命紀念園區，氣炸了。」林瓊亭說，不少家長知道學校附近竟然要蓋生命紀念園區，想帶孩子轉學，但竹北學校又爆滿「根本進不去」，自救會透過學校家長、工業區的企業福委會與新豐火車站周邊商家串聯連署，已經突破3.5萬份。

林瓊亭表示，才2個月時間連署超過3.5萬人，以湖口鄉、新豐鄉民為大宗，已經感受到居民陸續覺醒。自救會終極目標要達到7萬人連署，占湖口、新豐鄉民人口的一半，要讓縣府看到地方反對的力量，並強調連署簽署的名字與電話等資訊，都會保密。

新竹縣反生命園區自救會明晚將前進新豐鳳蓮宮元宵聯歡晚會舉辦連署活動，希望能藉晚會的人氣衝高連署人數。林瓊亭並強調，自救會目標是要求縣府撤案，國防部土地能維持現狀，並強調除非撤案，否則連署不會終止，未來也不排除擴大抗爭活動。

縣府民政處指出，目前預計2月底，原則是25日會在湖口舉辦說明會，但時間地點還未沒定案，確定之後將盡速對外說明。縣府尊重自救會任何意見，會持續就推動政務立場盡力與地方溝通說明，也希望彼此互相理解。

新竹縣反生命園區自救會反對新竹縣政府在湖口鄉興建縣立生命紀念園區，近月持續連署一舉衝破3.5萬人響應。圖／新竹縣反生命園區自救會提供
新竹縣反生命園區自救會反對新竹縣政府在湖口鄉興建縣立生命紀念園區，近月持續連署一舉衝破3.5萬人響應。圖／新竹縣反生命園區自救會提供

自救會 新竹

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