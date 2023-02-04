桃園再傳自來水管線爆裂 補班下班車潮受阻

桃園市桃園區中山路、上海路口，今天下午發生自來水管破管事件，為了搶修，中山路往中壢方向內側車道暫時封閉，現場實施交通管制，由於適逢補班日下班尖峰，警方呼籲趕時間的民眾選擇其他替代道路通行。

桃園近年發生多起自來水管爆管事件，去年6月桃園區鶯桃路自來水管線爆管造成桃園、新北通勤民眾不便，今年初龍潭區三坑抽水站幹管爆裂造成南桃園33萬戶無水可用，今天中山路、上海路爆管雖影響層面有待評估，但已影響下班車潮消化。

桃園市長張善政日前赴行政院參加院會，也曾反映地方問題，希望經濟部敦促水公司全面檢視桃園管線。