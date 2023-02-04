高虹安設新竹棒球場體檢小組 議員盼快改善重啟

新竹市長高虹安今天說，新竹棒球場的委外經營廠商龍來公司今年不會解約，市府將邀集外部專家組成棒球場體檢小組。有新竹市議員表示，應儘快讓球場改善重啟，才是人民期待。

高虹安1月5日開記者會公布新竹棒球場場勘結果，發現球場有排水問題，以及在淺層土壤中發現不應存在的廢棄磚頭、廢電線、石頭等。高虹安也在1月8日說要逐一盤點球場缺失，無法貿然說何時可以完成改善完工。

高虹安今天出席活動時接受媒體聯訪表示，農曆年前有聽到傳聞味全龍要提出求償、撤場和解約，市府教育處積極協商後，確定龍來公司不會撤場、解約，至於龍來公司是否會向新竹市政府求償等事項，仍在協商中。

高虹安說，後續新竹棒球場將原本的棒球場改善小組改為體檢小組，由副市長蔡麗清擔任專案召集人，邀請專家、學者作為外部委員。

國民黨新竹市議員陳治雄接受中央社記者電訪表示，高虹安已是市長，現階段應是想辦法解決棒球場問題，積極改善，使其能儘快重啟，才是人民與球迷的期待，「一直抓弊，反而是原地打轉，沒有實質效果」。

民進黨新竹市議員劉康彥接受中央社記者電訪表示，就他了解，去年12月美國職棒大聯盟場務專業團隊到新竹棒球場勘查時，是有提出一些需符合世界棒球經典賽（WBC）熱身賽規範的微調建議，「場地並沒有如高虹安所說的那麼糟」。

劉康彥說，新竹棒球場目前仍未完成驗收，認為工程若有缺失或不符合契約內容的項目，就應要求營造廠商改善到好，終極目標仍是讓新竹棒球場可以儘快能使用。