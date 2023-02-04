新竹市公布前5大易肇事路口 竹科園區交界占3處

新竹市政府最新公布去年新竹市5大易肇事路口，其中以竹科通勤熱點的公道五與慈雲路口肇事件數41件最多。擔任交通改善小組組長的市長高虹安今天說，2處易肇事路口已獲營建署改善補助，另3處則將與科管局合作盡快改善，並會透過KPI檢視跟調整讓改善運作更順暢，將有限資源發揮最大效益。

竹市府每年依交通部道安資訊平台統計易肇事路口，包括事故態樣、肇事型態及碰撞構圖等；經警察局統計，去年2022年5大易肇事路口，分別為公道五路與慈雲路口（41件）、中華路與經國路（南）路口（34件）、金山街與介壽路口（32件）、慈雲路與埔頂路口（31件）、西大路與食品路與寶山路口（29件）等。

交通處說明，該5處易肇事路口共同特性皆為車流量大、路口範圍較大路口，預計改善重點包括透過槽化線、延伸分隔島，縮小路口範圍，也增加導引線，明確行車動線，消除動線衝突；另針對行人安全部分，將設置庇護島、轉角人行道及行穿線退縮等。

其中，公道五路與慈雲路口、中華路與經國路（南）口等2處路口，已獲內政部營建署補助辦理易肇事路口改善，目前尚在研擬改善方案，預計今年底前改善完成。其餘3處皆在新竹科學園區交界，將與新竹科學園區管理局合作辦理易肇事路口改善。

高虹安說，新竹市交通改善小組在年前已開第一次交通改善會議，並要列出目標KIP解決問題。她也告訴交通改善小組「我們不能瞎忙」，並提及過去在鴻海集團任職經歷，「以前郭台銘創辦人都會罵我們一級主管說做事情要有個目標」，因此自己責請小組替每個案件押上期待案件解決的目標或量化的KPI。

高表示，將透過科學方式去檢討哪些路口最急迫需要改善，並透過KPI檢視跟調整讓交通改善小組運作更順暢，並強調交通改善小組跟棒球場改善體檢小組有點類似，同樣引入外部專家學者進來協助新竹市的交通改善各種方案，無論是全局還是局部改善，都由交通改善小組逐一列管進行。