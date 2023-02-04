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苗栗頭份六合綜合運動場完工 各運動場地整建新設完成
苗栗縣政府爭取經費在頭份市六合國小分校預定地規畫改善的綜合運動場已經完工，預定開學後選定吉日落成啟用，這處運動場有小型五 、八人制足球場及籃球場、滑輪溜冰場等，提供選手及民眾更佳的運動休閒場域。
縣府教育處指出，六合國小預定地占地約2公頃，位於頭份市中華路舊頭份國中附近，這次改善工程爭取教育部補助經費，加上縣府配合款，以近2000萬元進行綜合運動場的整建，包括場內2個籃球場及溜冰場改善，並新設五人及八人制足球場，另外還增設銀髮族體適能休閒運動設施、簡易廁所，停車場也重新舖設柏油改善。
教育處表示，六合國小分校預定地綜合運動場去年7月開始進行整建，工程今年1月完工，初驗已通過，將進行複驗，開學後將辦理落成啟用，場內原有的溜冰場經改善，場地設備接近合格的比賽場地，可提供選手更適合的訓練場域。
苗栗縣政府目前仍在推動辦理中的運動場館，其中苗栗市全民運動館經費1億多元，交由苗栗市公所發包執行，另外竹南鎮全民運動館由水利處負責辦理，現已通過都市計畫審查，將進行細部設計、發包作業等進度。
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