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竹市兔年小提燈超Ｑ 北大公園明天限量發6千份

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安今天快閃新竹天后宮發放兔年小提燈，吸引上百名民眾排隊索取。圖／市府提供
新竹市長高虹安今天快閃新竹天后宮發放兔年小提燈，吸引上百名民眾排隊索取。圖／市府提供

新竹市政府今年推出2023兔年「萬兔順利」元宵小提燈，吃著胡蘿蔔的小白兔造型模樣可愛，還可作為存錢筒使用，頗受好評。市長高虹安今天快閃多處發放小提燈，吸引上百名民眾排隊索取，她也歡迎民眾明天參與北大公園元宵活動，現場將再發放6千份小提燈，數量有限發完為止。

高虹安今天早上到新竹天后宮參香祈福，並發放愛心物資及小提燈、開運小紅包給民眾，由於兔年小提燈限量100份，陸續發放給排隊民眾，15分鐘就發放完畢。高下午也將轉往新竹市境福宮、指澤宮、湳雅大魯閣快閃發放小提燈，每處限量發送100份。

高虹安受訪表示，今天發放小提燈活動結合社區公益愛享冰箱活動，特別感謝天后慈愛崇善會會長林幼美、理事長謝啓文及新竹天后宮宮主林淑玲關懷弱勢，讓需要的人可以得到溫飽，市府也持續努力朝「分享食物、分享愛」目標前進，號召更多社區加入公益行列。

高虹安也說，天后宮、境福宮、指澤宮皆為當地重要信仰中心，凝聚鄉親間濃厚感情，持續守護在地居民平安，也感謝各宮廟對各項市政工作的支持及對社會的付出，同時發揚光大傳統宗教文化。

高虹安今天快閃多處限量發放100份小提燈，她表示，今年小提燈有提撥一定份數給議員與里長，由議員與里長發送給社區的民眾。若沒領到的市民朋友不用灰心，市府今、明兩天會持續在定點發放，歡迎民眾於指定時間、地點前往領取。

市府城市行銷處指出，新竹市限量「萬兔順利」元宵提燈，為東門城主燈「萬兔順利Jump！」迷你版，附加存錢筒功能，盼嶄新的一年，市民朋友都能儲存滿滿的快樂能量。明天下午3時起，民眾也可在北大公園免費領取，限量6千份、送完為止，歡迎市民朋友提著小提燈逛市集、看表演。

明天的「福兔大喜 搖滾元宵」邀請好玩的劇團、孩子王說相聲及搖滾樂團伯爵白、打倒三明治、怕胖團開唱；另也邀請「好好手感微笑市集」安排80攤手作特色商品，並有市集消費滿額禮、拍照打卡轉扭蛋、隱藏版互動尋福兔等多重驚喜小活動。

另，2023新竹過好年6件裝置藝術明天元宵節是展出的最後一天，市府也邀請市民朋友提著萬兔順利小燈籠，沿著護城河欣賞藝術作品、尋找兔子蹤跡，並與作品打卡留念，歡度歡樂元宵節。

新竹市長高虹安今天到新竹天后宮參拜，並和廟方人員交流。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安今天到新竹天后宮參拜，並和廟方人員交流。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安今天到新竹天后宮參拜，並和廟方人員交流。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安今天到新竹天后宮參拜，並和廟方人員交流。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安今天快閃新竹天后宮發放兔年小提燈，吸引上百名民眾排隊索取。圖／市府提供
新竹市長高虹安今天快閃新竹天后宮發放兔年小提燈，吸引上百名民眾排隊索取。圖／市府提供
新竹市長高虹安今天快閃新竹天后宮發放兔年小提燈，也參與社區公益愛享冰箱活動。圖／市府提供
新竹市長高虹安今天快閃新竹天后宮發放兔年小提燈，也參與社區公益愛享冰箱活動。圖／市府提供

元宵節 新竹 高虹安

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