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刻意避開與蔡英文、陳建仁碰頭？ 張善政：行程取捨

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
張善政（左2）今未與蔡英文、陳建仁碰頭是否刻意避開，張回應，這是行程上的取捨，因此請副市長過去那邊也代表市府充分配合。記者翁唯真／攝影
張善政（左2）今未與蔡英文、陳建仁碰頭是否刻意避開，張回應，這是行程上的取捨，因此請副市長過去那邊也代表市府充分配合。記者翁唯真／攝影

行政院長陳建仁今上午陪同蔡英文總統前往蘆竹視察桃園市食物安家銀行運作情形，桃園市長張善政因出席農民節頒獎活動，因此改由桃園市副市長王明鉅出席；被問及是否刻意避開，張表示，這是行程上的取捨，因此請副市長過去那邊也代表市府充分配合。

蔡英文及陳建仁等人今上午9時30分許抵達蘆竹視察桃園市食物安家銀行，而張善政10時許則在中壢頒發傑出農民，是否刻意避開；張善政受訪回應，沒有，剛才大家已經看到，每一位農民都有非常高的期待，所以這是行程上面的取捨，請副市長過去那邊也代表充分配合。

張善政說，將來桃市府跟中央會繼續努力的配合，沒有所謂去不去現場的問題，因為行程的取捨難免會有這種現象。

桃園市長 張善政 蔡英文

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