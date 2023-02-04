被爆桃衛局要基層「刷Google五星好評」 張善政：市民支持靠施政
網紅四叉貓在臉書爆料，桃市府衛生局高層要求基層公務員至google評論刷五星好評，結果引發基層去洗1顆星負評；桃園市長張善政今受訪回應，如果真的有這樣的現象，要跟首長們告誡，絕對不鼓勵，要讓市民支持絕對是靠施政。
四叉貓表示，不知道是新任衛生局長劉宜亷求好心切，還是新官上任所以下面科長們想拍馬屁，主管紛紛要求衛生局基層上Google給五顆好評，基層公務員們不爽增加工作量，開始在Google發各種做夢文爆料，什麼新局長對識別證很嚴苛啦，天冷外套蓋住識別證主管就認定沒配戴啦，主管們極力滿足新局長隨口的建議，完全不管執行難度，現在有許多不爽的基層跑去洗一星。
張善政今出席農民節活動受訪回應，如果真的有媒體報導的這種現象，那是非常不可取，絕對不鼓勵，甚至要跟各首長告誡，這種行為是不能夠發生的。市府要讓桃園市民支持，絕對是靠施政，而不是在網路上做這種事情。
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