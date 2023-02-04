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竹市公有停車場月租全面採線上登記 抽籤期程出爐

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市公有停車場月租全面採線上登記。圖／市府提供
新竹市公有停車場月租全面採線上登記。圖／市府提供

新竹市公有停車場月租車位長期採紙本登記排隊，衍生月租民眾長期持有車位，「先搶先贏」欠缺公平性的問題，得排隊等月租釋出。市府交通處今天指出，為解決月租車位長期租用及簡化公有停車場月租程序，今年1月起公有停車場月租全面採公開、透明，線上電腦隨機抽籤的方式，落實公平正義「人人有機會」租到停車位。

市長高虹安表示，今年1月「新竹市數位市民整合服務平台」正式導入公有停車場月租線上登記、抽籤及繳費功能，以資訊化、效率化及公開化有效解決過去市民停車月租紙本申請及請假臨櫃繳費的困境。

交通處長倪茂榮說明，竹市過去公有停車場採排隊登記制，先搶先贏且無退場機制，導致民眾長期持有車位，缺乏公平性，排隊民眾屢向市府陳情，希望以公平、公正、公開的抽籤方式，讓人人有機會停車。

經交通處統計，目前排隊熱門停車場包括新科國中地下停車場、後站汽車停車場、北區行政大樓地下停車場、牛埔地下停車場等；倪茂榮指出，今年1月31日已完成振興陸橋月租線上抽籤作業，同時公布今年20處停車場抽籤時程，希望解決民眾長期排不到停車位的窘境。

交通處表示，振興陸橋停車場抽籤作業總計64人線上登記，以公平、公正、公開及全程錄音錄影，並由政風單位監辦，電腦隨機抽出40名月租民眾（抽籤過程網址：https://www.youtube.com/watch?v=XQvj2FfCdek ），抽籤結果已公布於新竹市數位市民整合服務平台及交通處網站，月租停車正取申請人於收到繳費簡訊通知後，利用ATM轉帳或於新竹市數位市民整合服務平台完成線上繳費，無須親臨服務櫃臺繳費。

交通處提醒市民朋友，各停車場開放登記時間皆會公布於交通處網站及新竹市數位市民整合服務平台（https://reurl.cc/X5oGm3），請民眾留意相關資訊。

高虹安表示，新竹市是一座科技城，未來將會持續導入多元、科技、友善的智慧停車服務，包括引進多元線上繳費、第三方支付、智慧電動車位及路邊智慧車柱等，提供市民便利完善的公共停車體驗。

新竹市公有停車場月租全面採線上登記。圖／市府提供
新竹市公有停車場月租全面採線上登記。圖／市府提供
新竹市公有停車場月租全面採線上登記，抽籤時間表出爐。圖／市府提供
新竹市公有停車場月租全面採線上登記，抽籤時間表出爐。圖／市府提供

停車場 新竹 高虹安

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