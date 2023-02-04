新竹忠信學校元宵走街 發送8888份兔年燈籠

位於新竹縣新豐鄉的私立忠信學校，5日元宵節將在新竹市舉辦元宵走街活動，除了表演活動外，也將發送8888份環保燈籠與1萬份紀念幣賀年卡，與民眾歡慶元宵。

財團法人私立忠信學校校長廖婉君今天向中央社記者表示，已連續多年舉辦元宵走街活動，逐漸成為元宵民俗活動亮點與新竹文化品牌，希望透過元宵走街，互相賀歲，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦3年，今年回歸舉辦。

廖婉君表示，走街隊伍將由學生組成包括戰鼓、勁歌熱舞演出，另外還有學生角色扮演的動漫人物、財神爺、童話故事人物及漫威英雄等，其中每年都更新設計的生肖寶寶更是一大亮點。

校方表示，今年元宵走街於5日元宵節晚間6時40分至8時40分，隊伍自三民國小出發，行經巨城購物中心、東門城、城隍廟、新竹大遠百及新竹火車站前廣場等，沿途分送民眾8888份兔寶寶環保燈籠，以及1萬份新竹元宵走街22週年紀念幣賀年卡。

高二普通科學生劉芷綾向中央社記者表示，過去就聽說學校會舉辦元宵走街活動，畢業學長姐都會回來參加，對於活動很期待，此次她將裝扮成童話故事中的茉莉公主走街與民眾同樂。