快訊

12歲男童運動返家路口挨撞亡 肇事轎車5人受傷

勞退月領搞錯1件事 可能讓退休生活變黑白

繼美加後 五角大廈：又發現一個中國間諜氣球飛越拉丁美洲上空

新竹忠信學校元宵走街 發送8888份兔年燈籠

中央社／ 新竹市4日電
新竹縣忠信學校將於5日在新竹市舉辦元宵走街活動，除了表演活動外，也將發送8888份環保燈籠與1萬份紀念幣賀年卡。圖／忠信學校提供
新竹縣忠信學校將於5日在新竹市舉辦元宵走街活動，除了表演活動外，也將發送8888份環保燈籠與1萬份紀念幣賀年卡。圖／忠信學校提供

位於新竹縣新豐鄉的私立忠信學校，5日元宵節將在新竹市舉辦元宵走街活動，除了表演活動外，也將發送8888份環保燈籠與1萬份紀念幣賀年卡，與民眾歡慶元宵。

財團法人私立忠信學校校長廖婉君今天向中央社記者表示，已連續多年舉辦元宵走街活動，逐漸成為元宵民俗活動亮點與新竹文化品牌，希望透過元宵走街，互相賀歲，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦3年，今年回歸舉辦。

廖婉君表示，走街隊伍將由學生組成包括戰鼓、勁歌熱舞演出，另外還有學生角色扮演的動漫人物、財神爺、童話故事人物及漫威英雄等，其中每年都更新設計的生肖寶寶更是一大亮點。

校方表示，今年元宵走街於5日元宵節晚間6時40分至8時40分，隊伍自三民國小出發，行經巨城購物中心、東門城、城隍廟、新竹大遠百及新竹火車站前廣場等，沿途分送民眾8888份兔寶寶環保燈籠，以及1萬份新竹元宵走街22週年紀念幣賀年卡。

高二普通科學生劉芷綾向中央社記者表示，過去就聽說學校會舉辦元宵走街活動，畢業學長姐都會回來參加，對於活動很期待，此次她將裝扮成童話故事中的茉莉公主走街與民眾同樂。

元宵節 新竹

延伸閱讀

元宵小提燈免費送 貢寮公所、2宮廟連兩日發放

苗栗元宵火旁龍民俗踩街 表演團隊驚艷街頭

彰化元宵晚會現金摸彩 埔心勇冠各社區

中壢監理站今辦猜燈謎活動 楊梅公所元宵當天也有踩街

相關新聞

竹縣長與團隊訪桃園 張善政：擴大竹縣參與世客博規模

桃園市長張善政今天下午陪同新竹縣長楊文科和竹縣團隊參觀橫山書法藝術館，同時交流規畫美術館經驗。張善政表示，楊縣長正在籌劃...

競選承諾跳票？關埔學區家長急跳腳

新竹市關埔重劃區學區人口爆炸，市長高虹安選前承諾以該區學子優先「就近入學」做為學區重劃原則，但1日開會，劃分方式幾乎與往...

竹市新政團藍白合 李縉穎：報黨中央處理

新竹市議會國民黨籍副議長余邦彥及議員陳啓源、林慈愛加入民眾黨議員發起的「新民意問政聯盟」，是否違反黨紀，下周接任國民黨新...

移走德龍國小換台積電？ 桃市：待研商

桃園市政府爭取台積電到龍潭科學園區三期設廠，前市府劃設用地為符合園區管理局要求，計畫移走或廢除園區內的德龍國小，引發地方...

桃園試辦工地風水師 引不公爭議

桃園市勞檢處為降低建築工地安全風險，推出「營造3D安全網試辦計畫」，由勞檢員組「工地風水師」，替工地揪出安全死角，若工地...

苗栗（火旁）龍活動重頭戲「民俗踩街」今晚熱鬧登場

苗栗（火旁）龍系列活動的重頭戲「民俗踩街」今晚熱鬧登場，25個各具特色的 表演團隊，在南苗三角公園逐一亮相演出，隨後出發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。