苗栗（火旁）龍活動重頭戲「民俗踩街」今晚熱鬧登場

苗栗（火旁）龍系列活動的重頭戲「民俗踩街」今晚熱鬧登場，25個各具特色的 表演團隊，在南苗三角公園逐一亮相演出，隨後出發往苗栗火車站一路踩街，沿途吸引大批民眾夾道觀賞，整條中正路熱鬧滾滾。

苗栗（火旁）龍今年邁入第25年，在（火旁）龍之夜前舉辦的民俗踩街表演，尤其充滿喜氣和歡樂，深受民眾和小朋友歡迎；今年呼應「龍躍貓裏、精彩25」的主題，市公所特別邀請25支各地優秀的表演團隊及學校隊伍參與踩街，並以金木水火土的五行概念，規畫金龍勁舞、木龍飛舞、水龍柔舞、火龍熱舞、土龍樂舞組。

苗栗市長邱鎮軍等人晚間7點在三角公園天雲廟前啟動踩街活動並帶頭起走，各團隊逐一登場舞動，有國標舞、打擊樂團、民族舞、陣頭、特技團隊及炫麗的LED龍 、荷花龍，吸引圍觀人潮的目光。

除了南苗三角公園的演出，晚間在中正路第一銀行、黃昏市場、體育館、建中街口、火車站廣場也有超過20支社區團隊的暖場演出，最後在火車站安排（火旁）龍大秀，炮聲震耳欲聾，祥龍在煙霧中舞動，來回穿梭接受炮陣洗禮，場面震撼。