竹縣長與團隊訪桃園 張善政：擴大竹縣參與世客博規模

桃園市長張善政今天下午陪同新竹縣長楊文科和竹縣團隊參觀橫山書法藝術館，同時交流規畫美術館經驗。張善政表示，楊縣長正在籌劃設立新竹縣立美術館，因此率縣府團隊參觀橫山書法藝術館，汲取興建及營運經驗，作為新竹縣未來美術館的參考。

張善政表示非常歡迎楊縣長造訪桃園，相信透過今日交流，將有助於新竹縣政府打造一座符合地方需求的美術館。桃園市立美術館採取全台首創「一機關多場館」的營運模式，其中橫山書法藝術館於110年10月開放，是桃園市立美術館群第一個開館的分館，迄今已吸引近14萬人次入館，成績亮眼；另外，位於青埔的兒童美術館即將完工，最大的母館桃園市立美術館也坐落於青埔，目前也正在興建中，未來各場館都將成為桃園培育文化藝術的重要據點。

張張善政表示，「2023世界客家博覽會」即將於今年8月在桃園登場，屆時會有台灣館及世界館，而身為客家重鎮的新竹縣也不能缺席，因此今天他與楊縣長也就「2023世界客家博覽會」交換意見。張善政說，他與楊文科縣長決議讓新竹縣所規畫的規模再擴大，除了原規畫的靜態展示，也將加入動態展演，讓整體內容更加豐富，盼透過桃園、新竹、苗栗等客家重要縣市合作無間，把客家文化特色展現出來。

楊文科縣長和團隊一同參觀橫山書藝雙年展「法與無法交織的年代─書法作為一種視覺形式」，館方導覽由42名書法家和藝術家一同參與策展的創作理念，並將橫山書法藝術館所設計的文創商品作為伴手禮贈予新竹縣府參訪團隊。

楊文科表示，來訪橫山書法藝術館主要有兩大目的，第一，縣府正在規畫成立新竹縣立美術館，就美術館的定位、文化使命、規模大小等，相信桃園橫山書法藝術館可作為很好的參考對象，因此今日率文化、教育、民政及相關局處首長前來參訪、取經；第二，今年8月桃園市府即將舉辦「2023世界客家博覽會」，桃竹苗是客家族群分布最主要的地區，新竹縣也是客家大縣，因此特別來向張市長請益，如何擴大參與、共襄盛舉，讓世界客家博覽會舉辦得更成功。

桃園市府文化局長邱正生、副局長暨桃園市立美術館代理館長王麗娟、大園區長徐藍科、新竹縣政府秘書長陳季媛、文化局長李安妤、教育局長楊郡慈、新聞處長魏文元、民政處長賴江海、東海國小校長彭祥瑀、大肚國小校長陳昶澤都出席交流活動。