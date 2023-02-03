竹市今年學區畫分未更動 市府：會持續展開學區檢討

新竹市關埔重畫區學區人口爆炸，市長高虹安選前承諾該區家長將優先以「就近入學」作為學區重畫原則，但1日開的學區畫分會議，卻幾乎維持與往年相同的畫分，讓地區家長急著跳腳；教育處指出，會持續展開學區檢討，最大化確保學區畫分對家長與學子的公平性，並規畫一系列學區檢討會議。

教育處指出，有關就近入學相關措施，包括安心通學專車、檢討學區畫分等，市府各局處正推動進行中。因國教署要求學生資源網有關學區畫分部分需在2月24日前完成系統登入，且總量管制學校於3月18日辦理學生登記，4月18日完成學生報到，非總量管制學校則是5月6日辦理報到，學區必須要在1月底定案。

教育處解釋，之後將展開一系列學區檢討會議，2月1日僅是第一場會議，已在籌辦第二場較大型的會議。學區檢討意見繁多，校方、家長、議員、里長等的意見都陸續送進教育處，其中也不乏互相牴觸的意見，會盡速陸續針對這些意見進行討論定案。

1日開的學區畫分說明會，十分關注「就近入學」議題的關埔地區家原本期待今年學區畫分能將光武國中的學區範圍縮小，藉此符合「就近入學」目標，但說明會中僅把光武國中與新科國中緊鄰的埔頂里16鄰、17鄰、23至25鄰的住戶畫為「共同學區」，其他則維持原先的學區畫分。

不少想讓孩子進光武國中就讀的關埔地區家長急得跳腳，強調高虹安選前曾和議員參選人現場簽署「就近入學承諾書」，希望市府能再想想辦法，盡量滿足家長們需求。

光武國中校長黃信騰說，今年學校仍需採總量管制，但班級數目前已從14班增加2班，變成16班，每班30人，共可招收480名國一新生，但學區範圍內的小六畢業生預估有800多人，屆時依然無法滿足所有學生順利入學，目前學校總量管制設籍年限，已到需設籍至少9年才有機會進入學校就讀，接下來學校會增建有21間教室的新教學大樓，2年後可望提高到招收20班的新生數，可紓緩光武國中的新生壓力。

時代力量議員蔡惠婷指出，學區畫分必須通盤考量，畫大畫小都會有人受到影響。現階段關埔重畫區學區畫分未及早進行檢討，都市計畫也未妥善規畫，導致該區移入人口暴增後，產生學校不夠讀的問題，眾多因素導致此地區家長有被剝奪感。

一名關埔地區的黃姓家長說，很多家長會覺得市長都換人做了，怎麼沒有馬上改善學區畫分問題，但要整體改善，總量管制母法得先修法，才能有效將寄戶人口排除，順序上本來就不會直接更改學區畫分。但眾多家長關心此事，很容易被相關輿論煽動，建議高虹安市府要拿出誠意讓家長們理解處理該問題的順序。