培育世界感設計力 桃園教育局壽山高中國際大師分享會
桃園市教育局局長劉仲成今天前往壽山高中，出席「國際大師分享會暨未來設計創造力工作坊」。活動邀請國際知名插畫家彼歐茲．索哈（Piotr Socha）專題演講，彼歐茲．索哈以幽默且細節豐富的科普繪本「樹」、「蜜蜂」暢銷國際，作品被譽為波蘭最美童書。
教育局表示，彼歐茲．索哈此次來台將與國內知名作家、藝術史學者謝哲青交流，透過多元的思考與創意，激盪出跨領域的火花。劉仲成表示，桃園市致力於提升閱讀素養，創造教育幸福，繪本是開啟閱讀力的鑰匙，藉由繪本故事的力量，開啟思考之門與感動通路，讓幸福閱讀無遠弗屆。
壽山高中黃華彩校長表示，壽山高中廣告設計科2022年再次以桌遊作品「磚神」奪德國紅點設計獎，在桃園設計獎比賽同樣大放異彩，獲獎數桃園第一，壽山高中身為設計人才培育的搖籃，協助舉辦此次活動與有榮焉，藉此機會接觸到多元文化，並有機會與國內外大師交流，每位參與活動的師生都是收穫滿載。
除實體分享會外，明天（4日）下午也安排「未來設計創造力工作坊」，帶領學生設計以「樹」為主題的創作，與國際大師一同分享創作過程中的跨域協作能力，與專業知能，藉由兩日的活動拓寬自己的國際視野，具備更多視角探索生涯的藍圖，期許成為未來世界需要的設計人才。
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