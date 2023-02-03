中壢監理站今辦猜燈謎活動 楊梅公所元宵當天也有踩街
元宵節本周日登場，中壢監理站今結合桃交通局、桃交警大隊及國道警察一同舉行元宵猜燈謎活動，並宣導道安及汽燃料費等宣導，並贈送燈籠；而本次桃園燈會於楊梅富岡舉行，楊梅區公所也規畫踩街活動，共有35個來自楊梅各里及社區的表演團體一同競賽同樂，並感受富岡小鎮魅力。
中壢監理站今與交通局、交通警察大隊、國道公路警察局第一公路警察大隊等機關辦理「元宵猜燈謎」活動，約有90人參與，活動藉由元宵節慶猜燈謎習俗與民眾互動，在歡樂的氣氛當中傳達道路交通安全及推廣汽燃費約定扣款、微型電動二輪車掛牌及路口慢看停、行人停看聽等交通安全相關訊息。議長邱奕勝也提供200個燈籠發放給參與及洽公民眾。
而楊梅區公所也規畫元宵節當天，舉行2023年靚靚楊梅慶元宵-歡燈喜慶藝起GO踩街活動，由楊梅區各里辦公處及社區發展協會的35支隊伍，以兔年、慶祝元宵節、客家元素及楊梅意象表演。
隊伍當天下午5時至晚間7時，將從富岡國小出發，到大井頭伯公廟前廣場定點表演，然後行經燈會各大主題燈區，參與活動的35支隊伍還能爭取總獎金25萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言