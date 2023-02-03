中壢監理站今辦猜燈謎活動 楊梅公所元宵當天也有踩街

元宵節本周日登場，中壢監理站今結合桃交通局、桃交警大隊及國道警察一同舉行元宵猜燈謎活動，並宣導道安及汽燃料費等宣導，並贈送燈籠；而本次桃園燈會於楊梅富岡舉行，楊梅區公所也規畫踩街活動，共有35個來自楊梅各里及社區的表演團體一同競賽同樂，並感受富岡小鎮魅力。

中壢監理站今與交通局、交通警察大隊、國道公路警察局第一公路警察大隊等機關辦理「元宵猜燈謎」活動，約有90人參與，活動藉由元宵節慶猜燈謎習俗與民眾互動，在歡樂的氣氛當中傳達道路交通安全及推廣汽燃費約定扣款、微型電動二輪車掛牌及路口慢看停、行人停看聽等交通安全相關訊息。議長邱奕勝也提供200個燈籠發放給參與及洽公民眾。

而楊梅區公所也規畫元宵節當天，舉行2023年靚靚楊梅慶元宵-歡燈喜慶藝起GO踩街活動，由楊梅區各里辦公處及社區發展協會的35支隊伍，以兔年、慶祝元宵節、客家元素及楊梅意象表演。