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白沙屯媽祖起駕、回鑾旅客多 台鐵公布加開及增停班次

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

今年的「粉紅超跑」比往年都提早許多，白沙屯媽祖擲筊預計國曆2月12日凌晨1點25分起轎出發，預計國曆2月20日回宮；拱天宮廟方預估今年報名及自行參加香燈腳破10萬人，台鐵為疏運爆量隨香旅客，分別在媽祖起駕、回鑾前後3天共加開及增停17班次。

立委陳超明指出，今年的粉紅超跑有點早，因此許多配套工作都是趕趕趕！往年為服務廣大香燈腳，他都會向台鐵爭取加開及增停班次，讓信眾能體驗一年一度粉紅超跑的魅力，今年更是緊急協調台鐵在那兩三天加開班次，台鐵也非常用心的馬上把加開班次公布給大眾。

台鐵表示，加開區間列車主要在11、12、20日於行駛新竹到彰化之間，其中12日凌晨媽祖起駕後，則各有一班從白沙屯發車，北到新竹、南到彰化，來疏運人潮離開；增停白沙屯車站的對號自強、莒光列車，南、北則有7班次，歡迎隨香民眾多加利用。

台鐵為疏運白沙屯媽祖進香活動爆量隨香旅客，公布在媽祖起駕、回鑾前後3天加開區間及增停對號列車班次。圖／翻攝陳超明臉書
台鐵為疏運白沙屯媽祖進香活動爆量隨香旅客，公布在媽祖起駕、回鑾前後3天加開區間及增停對號列車班次。圖／翻攝陳超明臉書

白沙屯媽祖 台鐵 彰化

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