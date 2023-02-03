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影／苗栗郵局推出白沙屯媽限定版紀念郵票 網購被搶訂一空
白沙屯媽往北港進香之旅2月12日將出發，中華郵政苗栗郵局連續3年設計限定版的拱天宮天上聖母紀念郵票，今年郵票及護卡版本創新設計成平安符樣式，最近在網路開放訂購，立刻被搶訂一空，紀念郵票現已印製完成，郵局明天上午將前往拱天宮「過爐」後寄交，此外也保留部分數量在縣內各支局窗口銷售，民眾想收藏還有機會。
苗栗郵局局長蔡月珠表示，白沙屯拱天宮香客、信眾廣大，郵局前年開始在進香前發行拱天宮天上聖母限定版紀念郵票，都深受民眾喜愛，這次是第3年發行，但因媽祖婆進香時程在農曆正月，比往年都早了許多，因此今年郵局設計印製作業時間特別吃緊，但設計出的平安符紀念郵票十分精美且創新。
苗栗郵局營業行銷科長蔡保忠說，今年白沙屯媽紀念郵票每套共有幸福康泰、平安喜樂2組，每組都有10張面額3.5元的郵票，每套售價270元，郵局共印製1350套，日前上網開放預定，很短時間就被搶訂一空。
紀念郵票護卡上印有拱天宮白沙屯媽祖的聖像，還有進香照片，10張郵票分別印有一團和氣、雙喜臨門到十全富貴的吉祥字樣，相當討喜。
這套紀念票今天已送交到苗栗郵局，蔡月珠明天上午將率員將郵票帶往拱天宮過爐加持，隨後寄交給訂購者，除了網購部分，郵局還特別保留部分數量的紀念郵票在全縣37個支局窗口開放民眾洽購，預計明天中午過後即可上架，不過數量有限，想收藏的民眾動作要快。
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