桃市府推動「營造3D安全網」 新觀念打造安全工地環境

桃園市長張善政今天上午前往桃園區，出席勞動局推動的「小檜溪營造3D安全網」成立大會，並與20家營造廠商共同簽署合作備忘錄，大會並邀請工會團體共襄盛舉，與帶領產官學勞界代表共同宣誓職安理念。

張善政表示，桃園有許多建設正在如火如荼進行，過去幾年桃園曾發生幾起工安事件，造成人命傷亡，令人非常遺憾，為杜絕營建工地的工安事件，務必要落實勞檢制度。市府今年首次推動「營造3D安全網試辦計畫」，以小檜溪重劃區作為首波試辦計畫區域，引進學界嶄新觀念，促成範圍內各營造廠商組成3D安全網，其中3個D分別代表不要有危險（Dangerless）、慎重（Discretion）及負起責任（Duty），希望所有利害關係人共同謹慎打造安全的工地環境。

張善政指出，3D安全網也具有工安措施「從平面擴展至立體」的另一層意涵，據統計，營造產業最常發生的職業災害為墜落危害，因此計畫的一大重點為「墜落預防」，希望兼顧單一平面與整體三維空間的安全，進而更完善保障勞工生命財產安全。

張善政強調，市府今天舉辦成立大會代表對於職安高度重視，桃園是全國工程案最多的城市，有責任在營建工地領域打造嶄新的工安環境。3D安全網的成立，是觀念上的創新，勞檢制度將走向多元管道，邁向嶄新的一步。張善政說明，這次以小檜溪重劃區作為首波試辦計畫區域，非常感謝區域內的營造廠商願意配合示範，若實驗成功，計畫將推廣至桃園各工地擴大實施。

勞動局長李賢祥表示，這次計畫將透過凝聚團體力量，整合、促進各項防災策略，包括設立聯繫群組，迅速、即時、有效提供資源，建立工地風水師巡檢、台灣職安卡數位證明、區域聯防措施；舉辦優良工程參訪、職安體驗觀摩、產官學勞四方交流座談會；協助營造廠商爭取相關優良職安獎項，促進營造產業整體形象等，希望藉此進一步保障勞動安全，提升職業安全衛生文化。

今天包括市議員黃婉如、陳美梅、勞動部職安署北區職安中心主任萬榮富、桃園市總工會理事長翁政國、桃園市職業總工會理事長楊震東、桃園市產業總工會理事長朱梅雪、桃園市營造業職業工會理事長謝光輝、桃園市水泥職業工會理事長周和順、桃園市鐵工業職業工會理事長曹勇平、全國營造業職業安全衛生促進聯合總會會長黃義芳、營造業北區職業安全衛生促進會會長黃德孝、各營造廠商代表及台北科技大學黃中和教授與市府團隊都出席。