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楊文科出席普天宮補運大法會 祈求縣市合作發展順利

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今受邀出席新竹市普天宮補運大法會，會中與新竹市長高虹安一起祈求關聖帝君的保佑。圖/新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科今受邀出席新竹市普天宮補運大法會，會中與新竹市長高虹安一起祈求關聖帝君的保佑。圖/新竹縣政府提供

新竹縣長楊文科今受邀出席新竹市普天宮補運大法會，會中與新竹市長高虹安一起祈求關聖帝君的保佑；楊文科表示，未來和新竹市有更多的交流與合作，雙方合作的內容未來也會公諸於眾，期許「未來發展可以超越過去」。

今天（農曆正月十三日）為關聖帝君飛昇之日，主祀關聖帝君的新竹市普天宮舉辦法會，董事長鄭逸榛邀請楊文科、高虹安等人出席法會並祈福，楊文科與秘書長陳季媛、文化局長李安妤等人抵達普天宮後，也與廟方、信眾交流，隨後與高虹安前往內殿祈福。

楊文科會後接受媒體訪問，他表示，和高虹安到普天宮拜拜，也是祈求縣市之間的合作能夠順利進行，鄉親在新竹縣、新竹市兩位首長努力之下，能為鄉親的幸福未來齊心努力。

楊文科説，他希望在拜了關聖帝君之後，「未來發展可以超越過去」，他認為，關聖帝君是忠義的象徵，他相信他與高市長有這樣的誠意和精神，為縣市的合作努力。

媒體問及新竹縣市合作的進度，楊文科說，他與高虹安指定雙方秘書長作為合作平台會議的窗口，預定在2月13日舉行，之後會簽署雙方合作的內容，並公諸於眾，他相信這會是今年最棒的事情。

高虹安受訪也提及，今天上午與楊文科一起錄製廣播節目，但不知雙方下一個行程就在普天宮，能一起參香祈福，「相信這對於縣市合作是非常好的兆頭」。

新竹縣長楊文科今受邀出席新竹市普天宮補運大法會，會中與新竹市長高虹安一起祈求關聖帝君的保佑。圖/新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科今受邀出席新竹市普天宮補運大法會，會中與新竹市長高虹安一起祈求關聖帝君的保佑。圖/新竹縣政府提供

楊文科 高虹安

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