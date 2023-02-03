體驗闖關穿消防衣就不肯脫 4歲童超萌適任代言人

苗栗縣西湖鄉4歲男童，與擔任義消的父親參加小小消防員體驗闖關活動，男童穿上消防衣後卻不肯脫下來，超萌的模樣，讓苗栗縣消防局今天表示，考慮招募他擔任義消小小代言人。

擔任苗栗縣消防局西湖分隊義消的吳翰泰今天接受媒體訪問表示，日前帶著3名小孩一起參加小小消防員體驗闖關活動，其中最小的兒子吳冠陞可能因為好奇，加上平日看到他穿著消防衣出勤，當天自己穿上消防衣體驗後，就不肯脫下來。

吳翰泰指出，當時消防宣導隊員拿來糖果、玩具，想要換回消防衣，小孩又哭又跳，說什麼都不要，最後拿他沒輒，活動也接近尾聲，只好跟分隊商借，讓小孩暫時把消防衣穿回家，等洗澡時再脫下來，隔天返還消防隊。

吳翰泰擔任義消多年，父親也是西湖消防分隊顧問。他說，兒子經常到消防分隊和打火弟兄玩在一起，對於相關設備都不陌生，只是難得可以穿上小尺寸的消防衣、帽，才會捨不得脫掉。

苗栗縣消防局副局長黃德興表示，透過小朋友純真的表現，可以看出在義消家庭耳濡目染之下，男童對消防工作的熱愛，未來招募新成員時，也將考慮請這名小朋友擔任可愛的小小代言人，吸引更多熱情民眾加入消防工作的行列。