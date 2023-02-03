白沙屯「粉紅超跑」12日凌晨出發 警提前部署交通會勘

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖每年徒步北港朝天宮進香，是「國家重要無形文化活動資產」，與後龍鎮南港里山邊媽祖共乘神轎進香，媽祖鑾轎還被暱稱是「粉紅超跑」，全程以徒步行進，縱跨苗栗、台中、彰化、雲林，路線、駐駕、起駕時間都依媽祖旨意，沒有固定行程，龐大壯觀的行進隊伍對沿途交通也是一大考驗。

今年白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動，將於2月12日凌晨展開，共計9天8夜。「粉紅超跑」起駕出發、回鑾在當地通霄警分局轄區的道路交通疏導與管制，也是警方年度重點工作。

通霄分局長陳文彬昨午帶領業務承辦人員，前往白沙屯拱天宮媽祖廟參拜，向媽祖祈求活動期間一切順遂外，並於白沙、埔口地區進行道路現地會勘。

警方表示，昨現勘確認各重要路段管制點執勤重點、實施「調撥車道」起訖點，緊急通道及台61線、國道3號等替代道路規畫方向等相關執勤措施，並將針對各管制路段及實施調撥車道起訖點實施公告，協調主辦單位製作交通管制牌，懸掛於重要路口，提前告知民眾於活動時行駛替代道路。另外，初估沿線各停車場容納車輛數、台1線南北向延伸路邊停車區域，分階段進行管制，以維護停車秩序。

通霄警分局呼籲，參加進香活動信眾請多利用大眾運輸工具，可將車輛停放於鄰近的通霄、苑裡等車站，轉搭火車參加活動，如駕車前來參與，則儘可能將車輛停放於台1線北上往西湖方向的路旁，勿並排停車；一般用路人，也請於活動期間行駛台61線及國道3號等替代道路，避開台1線白沙屯、通霄、苑裡路段。