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竹北元宵燈會今點燈 4.6米Q版太空兔主燈亮相

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
2023新竹縣竹北市元宵燈會，現場除有4.6米高「Q版太空兔」主燈，也規畫科技燈區、昆蟲燈區，以及結合竹北景物特色的山岳燈區、水月燈區等4大特色燈區。圖／竹北市公所提供
2023新竹縣竹北市元宵燈會，現場除有4.6米高「Q版太空兔」主燈，也規畫科技燈區、昆蟲燈區，以及結合竹北景物特色的山岳燈區、水月燈區等4大特色燈區。圖／竹北市公所提供

2023新竹縣竹北市元宵燈會展期即日起至12日，連辦10天，竹北市公所指出，現場除有4.6米高「Q版太空兔」主燈，也規畫科技燈區、昆蟲燈區，以及結合竹北景物特色的山岳燈區、水月燈區等4大特色燈區；今年另推出3款限量竹北限定小提燈，至7日前將在文化公園現場發放。

竹北市長鄭朝方指出，今年竹北市元宵燈會將在周五晚間6點正式點燈，燈會期間每天晚間6點至10點有360度「Q版太空兔」旋轉主燈秀，公所也規畫兔年情境式主題燈區，4大特色燈區包含與竹北城市意象相符的「科技燈區」可體驗玉兔家族和超大月亮等互動式燈座生；生氣蓬勃的「昆蟲燈區」有大片星夜螢火蟲及蝴蝶翩翩飛舞；還有結合竹北在地地景特色的「山岳燈區」及「水月燈區」，可看到竹北烏魚、竹北水月等竹北特產與特色，周遭還有以LED光環境點綴的「入口迎賓隧道」、「新月隧道」等各式情境燈區。

鄭朝方說，竹北市公所也推出3款兔年限量小提燈，包含有手提式黃金兔、頭戴式兔寶寶，還有裝上輪子、可以陪伴小朋友散步遛搭的竹北兔遊趣；今天晚間6點半他將在文化公園親自發送提燈給民眾；4日至7日晚間6點現場也將限量發送，每日發放前一小時開放排隊，款式將採隨機發放，每人限領 1 個，送完為止。

除了賞燈之外，2月4日「元宵晚會」也精采可期，重磅邀請時下最夯男團原子少年U:NUS，以及多位藝人現場開唱，歡迎民眾一起到竹北賞燈、聽演唱會，感受元宵節慶氣氛。

鄭朝方說，竹北市公所也推出3款兔年限量小提燈，包含有手提式黃金兔、頭戴式兔寶寶，還有裝上輪子、可以陪伴小朋友散步遛搭的竹北兔遊趣。圖／竹北市公所提供
鄭朝方說，竹北市公所也推出3款兔年限量小提燈，包含有手提式黃金兔、頭戴式兔寶寶，還有裝上輪子、可以陪伴小朋友散步遛搭的竹北兔遊趣。圖／竹北市公所提供
2023新竹縣竹北市元宵燈會，現場除有4.6米高「Q版太空兔」主燈，也規畫科技燈區、昆蟲燈區，以及結合竹北景物特色的山岳燈區、水月燈區等4大特色燈區。圖／竹北市公所提供
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鄭朝方說，竹北市公所也推出3款兔年限量小提燈，包含有手提式黃金兔、頭戴式兔寶寶，還有裝上輪子、可以陪伴小朋友散步遛搭的竹北兔遊趣。圖／竹北市公所提供
鄭朝方說，竹北市公所也推出3款兔年限量小提燈，包含有手提式黃金兔、頭戴式兔寶寶，還有裝上輪子、可以陪伴小朋友散步遛搭的竹北兔遊趣。圖／竹北市公所提供
2023新竹縣竹北市元宵燈會，現場除有4.6米高「Q版太空兔」主燈，也規畫科技燈區、昆蟲燈區，以及結合竹北景物特色的山岳燈區、水月燈區等4大特色燈區。圖／竹北市公所提供
2023新竹縣竹北市元宵燈會，現場除有4.6米高「Q版太空兔」主燈，也規畫科技燈區、昆蟲燈區，以及結合竹北景物特色的山岳燈區、水月燈區等4大特色燈區。圖／竹北市公所提供

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