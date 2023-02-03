桃園觀光夜市慶元宵 消費抽千元紅包夜市金可立即使用

桃園市政府經濟發展局結合元宵節，推出「桃園夜宵紅包抽抽樂」邀請市民朋友來觀光夜市熱鬧過元宵，活動明天（4日）在桃園觀光夜市（正康二街與大華五街口）登場，當天只要在觀光夜市消費，就有機會抽中100元至1000元的夜市抵用金，限量600份，現抽現用，歡迎大家一起來試手氣。

經發局表示，元宵節在傳統節慶中有「小過年」的寓意，為延續農曆新年的熱鬧氣氛，今年首度規畫一系列慶元宵活動與民眾互動，增加民眾前往桃園觀光夜市踩點的趣味。活動第一慶「我來桃園夜宵大街，走春抽好禮」，只要19日前至桃園觀光夜市與街區燈籠或活動布條合照，並至「桃園有好市」臉書粉絲專頁指定貼文中上傳照片，並完成指定任務，就有機會獲得限量桃園觀光夜市抵用金500元。

第二慶「猜燈謎，慶元宵」活動，今天晚上6點「桃園有好市」臉書有線上猜燈謎活動，民眾指定時間內至貼文下方答題，答對就有機會獲得2000元桃園觀光夜市抵用金。第三慶「桃園夜宵紅包抽抽樂」，民眾4日（周六）至桃園觀光夜市消費不限金額，現場（正康二街與大華五街口）出示消費商品或憑證以及個人證件，即可參與現場抽紅包1次，可獲得100元至1000元的夜市抵用金，每人1分，限量600分，使用期限至今年3月31日止，邀請民眾一同來桃園觀光夜市歡慶元宵節。

經發局長張誠說，桃園觀光夜市超過200個攤位，美食、日常用品、服飾百貨、遊戲攤位應有盡有，也有許多獲獎肯定的名攤如黑人鼎邊趖、嘉義順蚵仔煎、生炒花枝焿、義式就好義大利麵、水果糖葫蘆等，歡迎民眾來夜市採買遊逛，熱鬧過元宵節。活動資訊可至「桃園有好市」粉絲專頁查詢。