再一波旅遊潮 新竹都城隍廟賽花燈慶元宵活動周日登場

農曆年後，新竹市盛事「新竹都城隍廟癸卯年賽花燈慶元宵」燈會活動，將於5日元宵節當日下午1點登場，今年是疫情侵襲以來國人首次恢復正常生活的燈會，今年是兔年，最應景的金兔、銀兔、玉兔、「鴻兔」造型花燈應是選手們創意設計方向的首選，競賽結果將在元宵節當天公布，為期半個多月的花燈活動預計將帶動年後另一波旅遊觀光人潮。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞說，新竹都城隍廟創建於1748年，至今已逾275年，不僅是市定古蹟，也是台灣位階最高的城隍廟，更是昔日竹塹的地區信仰、社交、文教中心，在全台有崇高的地位，每年固定辦理許多廟會文化活動，其中一年一度的元宵迎花燈，更是北台灣盛大的民俗活動。

鄭耕亞說，元宵花燈是歷史悠久的活動，1932年由當時管理人鄭肇基提議，於每年農曆正月十五日到二月初二舉行花燈活動，為熱鬧市街增添新年與元宵氣氛，至今已有90多年歷史，凡連得3年優勝作品者，將獲廟方頒發可永久保留的光緒14年親賜的「金門保障」金牌縮小版牌匾。

新竹都城隍廟賽花燈活動每年都有近300件作品報名參賽，除傳統長勝軍、社會組新竹監獄外，全市各國中小與高中也都共襄盛舉，尤其近年科技當頭，不少參賽隊伍都會在花燈中加入科技的元素，相當吸睛。所有作品都會分別在廟內的公爺殿、夫人殿、彌勒佛殿、明正樓2、3樓及法蓮寺等會場展出，民眾可在元宵節下午點燈後前往欣賞。

傳統常勝軍「新竹監獄」因製作的花燈品質、創新，有口皆碑，歷年不論是參加新竹都城隍廟賽花燈或是台灣燈會全國花燈競賽成績都很優異，曾於2010、2012年獲燈王榮譽，收容人製作花燈技藝成熟、經驗豐富。

另外，身兼新竹市竹蓮寺主任委員、市議會議長許修睿肯定新竹監獄花燈技藝，並希望增加收容人利用技藝獲取作業金機會，今年也持續向新竹監獄訂製新年花燈，兔年造型花燈已在竹蓮寺門口迎賓，參香民眾可駐足欣賞。

新竹監獄典獄長曾文欽指出，今年兔年造型花燈由收容人設計繪圖，充滿繽紛色彩，有別於傳統新年花燈，富有現代感的活潑設計，感謝許修睿及各界的支持。竹監花燈製作，除全國獨有的牙籤材料製作之花燈外，傳統花燈設計則朝活潑、創新方向發展，希望吸引更多人觀賞關心，也歡迎遊客至竹蓮寺參香祈福時，順道參觀收容人製作的花燈。