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竹縣獲近4千萬改善部落特色道路 提升通行安全帶動觀光

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹縣府今年爭取原住民族委員會部落特色道路改善計畫，3案獲核定3975萬餘元，將提升原鄉部落聯外道路品質，三條特色道路還會通往觀光景點，方便農產品運輸及帶動觀光產業。圖／新竹縣政府提供
新竹縣府今年爭取原住民族委員會部落特色道路改善計畫，3案獲核定3975萬餘元，將提升原鄉部落聯外道路品質，三條特色道路還會通往觀光景點，方便農產品運輸及帶動觀光產業。圖／新竹縣政府提供

新竹縣府今年爭取原住民族委員會部落特色道路改善計畫，3案獲核定3975萬餘元，分別為尖石鄉新樂村甕碧潭及北德拉曼聯絡道路、秀巒村養老部落聯絡道路、錦屏村比麟部落聯絡道路改善工程計畫，未來不只提升原鄉部落聯外道路品質，三條特色道路還會通往觀光景點，方便農產品運輸及帶動觀光產業，預計最快今年底陸續完工。

縣府原住民族行政處指出，受颱風、豪雨影響，山區部落的聯絡道經常發生邊坡崩塌、路面損害、土石滑落，影響通行安全、農產品運輸，也讓觀光業受到波及。

這次共爭取3975萬2127元，將進行路面改善、設置反光線及反光導標、擋土牆、截水溝、護欄等。目前由尖石鄉公所執行，未來完工後，族人外出通勤、通學、就醫將更方便、更安全，另外農產品運輸將更順暢，也可串連風景區，促進觀光旅遊發展，帶動地方經濟繁榮。

「新樂村甕碧潭及北德拉曼聯絡道路改善工程」核定經費528萬餘元，將改善上水田及下水田部落2處道路，共約1.28公里，改善路面、標線以及增設反光鏡等項目。新樂村甕碧潭有70公尺約3層樓高的瀑布，還有保有原始風味的步道，北德拉曼則有台灣最低海拔的紅檜巨木群，被部落泰雅人視為「聖域」的傳統狩獵領域。

「秀巒村養老聯絡道改善工程」核定經費1980萬餘元，改善長度約2.1公里，為秀巒村養老部落聯外道路，將改善路面、截水溝、鋼板護欄及擋土牆等。周邊知名景點為霞喀羅國家古道，這條森林步道還橫跨到五峰鄉清泉的森林步道，是冬末春初賞楓的好去處。

「錦屏村比麟部落聯絡道路改善工程」核定經費1465萬餘元，改善長度約2.12公里，將改善路面、鋼板護欄、擋土牆及增設反光鏡等。錦屏村比麟部落有泰雅勇士巨像，周邊因視野佳也有很多露營區，沿線也有五月桃、李子、水蜜桃、高麗菜、甜柿等高冷地區農特產。

新竹縣府今年爭取原住民族委員會部落特色道路改善計畫，3案獲核定3975萬餘元，將提升原鄉部落聯外道路品質，三條特色道路還會通往觀光景點，方便農產品運輸及帶動觀光產業。圖／新竹縣政府提供
新竹縣府今年爭取原住民族委員會部落特色道路改善計畫，3案獲核定3975萬餘元，將提升原鄉部落聯外道路品質，三條特色道路還會通往觀光景點，方便農產品運輸及帶動觀光產業。圖／新竹縣政府提供

碧潭 反光鏡 原住民

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