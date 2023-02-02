竹北元宵燈會3日晚點燈 還將發送3款兔年限量小提燈

竹北元宵燈將在3日晚間正式點燈，展期從3日到12日一連舉辦1天，活動會場還有會旋轉的主燈「Q版太空兔」，今年還同步推出3款限量小提燈，從3日起到7日每天在文化公園發送，款式將採隨、每人限領 1 個，送完為止。

竹北市長鄭朝方表示，今年竹北市元宵燈會將在3日晚間6點正式點燈，燈會期間每天晚間6點至10點有360度「Q版太空兔」旋轉主燈秀，公所也特別規畫兔年情境式主題燈區，4大特色燈區包含與竹北城市意象相符的「科技燈區」，可以體驗玉兔家族和超大月亮等互動式燈座。

竹北燈會現場除了有4.6公尺高的「Q版太空兔」主燈，也規畫科技燈區、昆蟲燈區，以及結合竹北景物特色的山岳燈區、水月燈區等4大特色燈區。

市公所表示，生氣蓬勃的「昆蟲燈區」有大片星夜螢火蟲及蝴蝶翩翩飛舞，還有結合竹北在地地景特色的「山岳燈區」及「水月燈區」，可以看到竹北烏魚、竹北水月等竹北特產與特色，周遭還有以LED光環境點綴的入口迎賓隧道、新月隧道等各式情境燈區。

市公所配合燈會推出3款兔年限量小提燈，包含有手提式黃金兔、頭戴式兔寶寶，還有裝上輪子、可以陪伴小朋友散步遛搭的竹北兔遊趣，3日晚間6點30分將由鄭朝方在文化公園親自發送提燈。